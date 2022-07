Revisione della ricorrenza: dai numeri il thriller poliziesco fa appena abbastanza

Riepilogo

Un film di genere ampio con una colonna sonora odiosa, Ricorrenza is elevato da una performance centrale sopra la media in un film altrimenti dimenticabile.

Questa recensione del film Netflix Recurrence, noto anche come Pipa, non contiene spoiler.

Il terzo film della trilogia, a seguire Perdita (2018) e Intuizione (2020), segue Pipa, che ora vive una vita tranquilla nella solitudine della campagna. Dopo che una giovane ragazza viene uccisa, si ritrova nuovamente trascinata in un mondo di violenza, omicidio e corruzione.

Recurrence è un thriller polposo, pieno di spunti musicali minacciosi e inquietanti. Molto presto il suo tono è impostato e raramente si discosta dalle rigide convenzioni del suo genere. Se mai si discosta dalla formula rigorosa del thriller poliziesco, è di virare selvaggiamente nella direzione del melodramma, sentendosi quasi a volte come una telenovela, tutte stelle di sapone fumanti che sorseggiano martini sulle spalline.

La trama è un po’ ampia con alcuni fili irrisolti e un paio di sottotrame degne di nota che sembrano incompiute. Il film sarebbe stato molto meglio se fosse stato un po’ più stretto e almeno uno di questi fosse stato tagliato completamente. La storia d’amore, ad esempio, è rimasta quasi del tutto irrisolta e forse sarebbe stato meglio lasciarla sul pavimento della sala di montaggio. Anche i colpi di scena narrativi obbligatori non atterrano davvero con molto pugno e purtroppo non riescono a portare Pipa a qualcosa di vicino al di sopra della media.

Il punteggio è costantemente opprimente e, a volte, distraente e odioso. Sembra che l’intenzione sia quella di invocare la sorta di claustrofobia di qualcosa come Gone Girl, ma in pratica l’effetto è discordante e in realtà piuttosto sgradevole.

La performance centrale di Luisana Lopilato (Sunstrokes), ora alla sua terza apparizione nel ruolo, fa un sacco di lavori pesanti, è di gran lunga il personaggio più sviluppato del film e apporta alcune sfumature al ruolo. Questo è, tuttavia, dove finisce la sfumatura. Il resto dei personaggi secondari sono in gran parte sottosviluppati e molto bidimensionali. La sceneggiatura si basa molto sugli archetipi per abbreviare lo sviluppo del personaggio. C’è la spietata matriarca che presiede il suo impero, lo scagnozzo baffuto (in realtà alcuni di questi), il funzionario corrotto, ecc. Questi personaggi in gran parte incontrano il destino che potresti aspettarti e non c’è niente qui che non hai visto prima.

Tuttavia, nonostante i suoi numerosi difetti, Recurrence è abbastanza assorbente da passare il tempo. Non fa nulla di particolarmente speciale, ma non lo fa nemmeno molto terribilmente (a parte i problemi con la partitura). Hanno deciso di realizzare un thriller poliziesco e diamine è quello che hanno fatto. Se ti sono piaciute le prime due puntate della trilogia, questo potrebbe valere la pena dare un’occhiata, altrimenti forse dargli un’occhiata.

Cosa ne pensi del film Netflix Recurrence (noto anche come Pipa)? Commenta qui sotto.

