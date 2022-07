Revisione della persuasione – Dakota Johnson non si adatta al periodo di tempo

Riepilogo

Dakota Johnson è stato interpretato male in questo pezzo d’epoca. Per qualche strana ragione, non si adatta al periodo. Inoltre, l’eccentrica quarta parete si rompe e la narrazione di Anne Elliot ti farà uscire completamente dal film.

Riepilogo

Dakota Johnson è stato interpretato male in questo pezzo d’epoca. Per qualche strana ragione, non si adatta al periodo. Inoltre, l’eccentrica quarta parete si rompe e la narrazione di Anne Elliot ti farà uscire completamente dal film.

Questa recensione di Persuasion è priva di spoiler.

L’ultimo adattamento di Jane Austen Persuasione esplora il desiderio dell’amore perduto. Quando Frederick Wentworth (Cosmo Jarvis), colui che è scappato, si ritrova di nuovo nella vita di Anne Elliot (Dakota Johnson), lei deve scegliere tra lasciarsi il passato alle spalle o ascoltare il suo cuore quando si tratta di seconde possibilità. Tutti i romanzi di Jane Austen hanno un personaggio principale che ha un certo standard per il romanticismo e l’amore. Questo film è un altro promemoria del fatto che non esiste un modo giusto per amare qualcuno o trovare qualcuno in questa vita perché il percorso continua a cambiare per tutti. Anche se questo non è il miglior adattamento, c’era comunque del fascino.





Innanzitutto, Dakota Johnson ha sbagliato a interpretare questo pezzo d’epoca. Per qualche strana ragione, non si adatta al periodo. Inoltre, l’eccentrica quarta parete si rompe e la narrazione di Anne Elliot ti farà uscire completamente dal film. Comprensibilmente, questo è il monologo interno di Anne, specialmente quando introduce nuovi personaggi, ma il montaggio non ha funzionato a suo favore. Ogni volta che c’era una scena in qualche modo coinvolgente, la quarta parete interrompeva bruscamente il flusso. È come se il cinema fosse un po’ troppo moderno per il suo bene nel catturare la storia originale di Austen. Ci sono dei grandi momenti che Johnson ha vissuto, teneri ed emotivi, ma sono stati scalzati dalle scelte di montaggio.





La storia parla dell’amore perduto di Anne che torna dal mare dopo otto anni e si chiede se la ama ancora. Passano dagli ex agli amici, alla via di mezzo che tutti noi chiamiamo situazione. Johnson e Jarvis avevano una forte chimica, ma non è saltata fuori dallo schermo come altri adattamenti della Austen. Sembrava un po’ noioso e poco interessante. Quando il signor Elliot (Henry Golding) entra, c’è una scintilla diversa negli occhi di Anne e la conversazione è diversa. Ci sono battute giocose e una connessione molto migliore tra Golding e Johnson. Tuttavia, Anne rimane divisa tra un amore vecchio e confortevole e uno nuovo e imprevedibile. Chiunque può identificarsi con la sfortuna di Anne nel trovare l’amore, ma è impossibile pensare che Johnson ci sia mai passato.





Vedere Dakota Johnson entrare Persuasione è solo un po’ strano. Non vuol dire che non dia una prestazione forte, ma semplicemente non si adatta al periodo. Quando si guarda questo, è più Johnson che recita come se stessa con un accento britannico, che interpretare il ruolo di Anne Elliot. A volte era piuttosto affascinante nei panni di Anne, ma quelle rotture del quarto muro rendevano impossibile rimanere in linea con il personaggio. Ci sono stati anche alcuni momenti divertenti, ma la maggior parte delle volte non ha bloccato l’atterraggio. È più l’esecuzione della storia che la stessa favola romantica di Austen. Aveva il potenziale per essere eccezionale e aveva bisogno di un po’ più di Henry Golding.

Puoi eseguire lo streaming di Persuasion esclusivamente su Netflix.

Imparentato