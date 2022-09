Revisione del volo/rischi: indignazione schiacciante che richiede di essere vista e ascoltata

Riepilogo

In parte straziante interesse umano intessuto nella sensazione di un thriller politico, il documentario di Prime Video Volo/Rischio è tanto straziante quanto da far rizzare i capelli.

Il documentario di Amazon Prime Video Flight/Risk è stato rilasciato il 9 settembre 2022.

Sono stato piuttosto preso da un film chiamato rapidamente dimenticato Di valore, un dramma Netflix con protagonista Michael Keaton sugli avvocati che cercano di dare un valore alla vita dopo le tragedie dell’11 settembre. Quel film si concentra sugli avvocati come canali per il governo e le compagnie aeree che lavorano a un accordo, che non paralizzerà l’industria aerea e costringerà l’economia a una crisi. Al contrario, nell’affascinante e straziante documentario di Prime Video, Volo/Rischio segue la tragedia di due incidenti mortali su aerei Boeing Max dal 2018 al 2019.

Il contrasto qui è che il film esamina le prospettive del team legale delle vittime mentre racconta la storia vincitrice del premio Pulitzer dietro la tragedia e gli informatori che hanno sacrificato il loro futuro, pur sapendo che non solo una delle più grandi aziende del mondo sarebbe contraria loro. Tuttavia, un’agenzia governativa ha deciso di difendere se stessa invece delle persone che hanno giurato di proteggere.

Seattle Times Il rapporto del giornalista Dominic Gates è agghiacciante per lo sguardo sul marketing delle grandi società e la linea di fondo detta la sicurezza. Ad esempio, Gates dipinge un quadro di come un’azienda come Boeing commercializza la sua tecnologia come innovativa. Eppure, per ridurre i costi, hanno mantenuto lo stesso modello Max. Quindi, in parole povere, hanno inserito un nuovo motore nello stesso design dell’aereo, il che ha causato problemi catastrofici. La sua indagine ha rilevato che l’istruzione non consisteva in un addestramento al simulatore di volo, ma in due ore su un iPad. Se lo fanno, pagheranno loro 1.000.000 di dollari per aereo. Gates presenta quindi prove sbalorditive. Uno in cui hanno convinto Lion Air, responsabile di uno degli incidenti, a non offrire l’addestramento al simulatore del loro pilota. “La mia mente Jedi ha ingannato questi sciocchi”, è una citazione di un dirigente della Boeing che ha trovato in bella vista.

Che cosa Volo/Rischio fa bene mettere a fuoco la telecamera sulle storie delle famiglie. Questo produce immagini di persone care agonizzanti che parlano dei loro familiari; cosa li ha resi speciali per loro, unici al mondo e come sono arrivati ​​a un destino improvviso. Una è una figlia che parla di aver perso suo padre su un volo etiope. Due giorni prima, ai parenti era stato detto che le restanti parti del corpo non identificate delle vittime sarebbero state sepolte sul luogo dell’incidente. Riesci a immaginare? La compagnia non ha fatto volare la famiglia. Solo una rapida notifica. Come dice al giornalista, si è persa il funerale di suo padre.

I registi Karim Amer e Omar Mullick raccontano dozzine di storie come questa con pura emozione. Un film come quello di Netflix Di valore esamina un gruppo di avvocati che hanno iniziato con buone intenzioni e in seguito si sono resi conto di aver perso la loro umanità e di aver trovato un pregiudizio inconscio che non sapevano di avere. Questi avvocati ne sono alimentati. Stanno combattendo per le vittime, molte delle quali sono state “sminuite” con insediamenti a causa del colore della loro pelle. Aggiungendo questo elemento socioeconomico a queste storie rimani infuriato e ti chiedi perché qualcuno nato con una grande quantità di melanina nella pelle vale letteralmente meno di qualcuno che non lo era.

I realizzatori mantengono il nostro interesse catturando il lato umano della questione. Non ci aspettavamo Volo/Rischio da interpretare come un thriller politico ricco di suspense che presenta in modo intelligente argomenti legali, intrecci e opinioni politiche così come sono, con filmati d’archivio e ricreazione dal vivo delle udienze. Il tutto combinato con Gates che ci guida attraverso un labirinto di ricerche dannose di Boeing e FAA, che fa rizzare i capelli.

Volo/Rischio ha un’indignazione schiacciante che chiede di essere visto e ascoltato.

