Revisione del piano di lezione: uno sguardo straziante sulla tossicodipendenza degli adolescenti

Riepilogo

È uno sguardo ricco di azione su un poliziotto sotto copertura che usa le sue abilità per aiutare gli adolescenti a evitare la tossicodipendenza.

Esaminiamo il piano di lezione del film Netflix, che non contiene spoiler.

Netflix ha avuto una serie di film d’azione con storie avvincenti e Piano di lezione, diretto da Daniele Markowicz, è pieno zeppo. Fin dall’inizio, dà il tono alla storia con uno spacciatore che è arrivato agli studenti delle scuole superiori.

Ha piantato queste droghe nelle scuole e questi poveri adolescenti cadono in profondità dipendenza. Dopo la tragica morte di un insegnante, il suo amico, che sembra essere un ex poliziotto, riprende il suo vecchio lavoro nella speranza di catturare le persone responsabili del suo omicidio, come da sinossi su IMDB.

Il poliziotto prende le sue vecchie abilità mentre lavorava sotto copertura e le applica per insegnare agli studenti del suo amico come difendersi, nel caso in cui incontrassero questi scagnozzi con la droga. ciò che era così interessante di questo era il fatto che gli adolescenti che non erano drogati erano così entusiasti di aiutare i loro compagni di classe a uscire dalla dipendenza.

Sono stati molto espliciti su dove si trovasse il loro amico di fronte agli insegnanti e hanno finito per formare il proprio gruppo per trovarli. Mentre tutto questo accade, il poliziotto deve affrontare il proprio trauma mentre il suo passato torna a perseguitarlo.

Quando era sotto copertura, è andato così vicino a prendere il capo spacciatore, ma gli è costato sua moglie. Quindi cerca di vivere di nuovo e trasformare quei brutti momenti in qualcosa di buono aiutando questi ragazzi.

Il film ha una grande azione ma quando entra nella coreografia del combattimento sembra grezzo. Inizia a trascinarsi nel mezzo perché ci sono molti personaggi coinvolti e la storia si perde.

Ma, una volta che i ragazzi vengono coinvolti con il loro gruppo, riprende di nuovo. Il filo conduttore della storia è come questi adolescenti si aiutano a vicenda, puoi vedere il sottosuolo degli affari di droga ed è preoccupante.

Questo accade davvero in molte scuole superiori in diversi paesi ed è difficile fermarlo davvero. Diventa come un’idea piantata nella mente di qualcuno ed è quasi impossibile tirarla fuori.

A parte lo sviluppo del personaggio del poliziotto, il film evidenzia i primi segni di dipendenza e cosa guardare quando sei un genitore con un adolescente al liceo.

Markowicz ha preso alcune buone decisioni riguardo all’insegnare ai bambini come difendersi. È stato in grado di trasformare l’ex poliziotto in qualcuno con un cuore e sembrava guarito alla fine di questo film.

Anche se alle brave persone possono capitare cose brutte, ciò non significa che debbano rimanere a pezzi. C’è un modo per rattoppare tutto insieme.

Cosa ne pensi del piano di lezione del film Netflix? Commenta qui sotto.

Altre storie sul piano di lezione

Imparentato