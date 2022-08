Reddit riflette su quale Batman terrorizzerebbe di più i criminali di Gotham

Mentre gli utenti hanno riconosciuto che i cavalieri oscuri di Bale e Pattinson avrebbero creato problemi per i criminali della vita reale, Reddit non voleva far parte di Batfleck. The_Only_Hope223 era certo che Affleck fosse Lega della Giustizia vigilante ti lascerebbe in trazione. “Con batfleck potresti non mangiare mai più lol.”

Per 007 kryptoniano, Batman V. Superman: L’alba della giustizia ha fatto il caso migliore per Batfleck.

“Il tizio ha anche chiamato Superman per un combattimento uno contro uno”, ha scritto il kingkongcrapper, che aveva anche il miglior nome utente nel thread. “Non scherzare mai con un tizio così pazzo da inseguire Supes.”

Alcuni utenti credevano che il Batman di Pattinson mostrasse più compassione di quello di Affleck, e questo avrebbe almeno dato a qualcuno la possibilità di evitare l’ospedale. OrangeRussianNPC ha detto che “sembra che tu possa ragionare con Battinson e non ti batterà troppo male. Penso che qualsiasi grido di pietà cadrebbe nel vuoto con batfleck. ti avrebbe sbattuto il cranio contro un muro di mattoni.

VRIndieDev sarebbe meno che intimidito da Robert Pattinson da Il Batman.

“Sarò felice di affrontare il batman di Robert Pattinson in una rissa ogni giorno. Capisco che lo abbiano fatto sembrare un tosto per ragioni cinematografiche, ma questa è stata la prima volta che ho visto un film di Batman in cui l’attore non sembrava sapere come tirare un pugno.

“Di solito gli attori di Batman entrano davvero nella coreografia; spostando il loro peso per i pugni, lasciandoti davvero sentire il peso dietro di esso. Batfleck è stato davvero bravo in questo. Ma Robert Pattinson non ha lanciato altro che pugni al braccio su misura per il film per tutto il film. Devo solo essere un po’ troppo ridicolo per me, dopo un po’, per prenderlo ancora sul serio. Inoltre, con Batfleck e Bale, avevi attori che sembravano davvero adatti al conto. Batfleck è stato preso da AF e Christian Bale è stato incredibile in Batman Begins. Ma sembrava che Robert Pattinson facesse 30 crunch e flessioni ogni mattina prima del lavoro lol.