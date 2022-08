Reddit pensa che War Machine abbia raggiunto il picco in Iron Man 2

Una delle scene più iconiche in assoluto meraviglia il film è la battaglia finale Uomo di ferro 2. La resa dei conti culminante ha visto Uomo di ferro e il suo buon amico James “Rhodey” Rhodes nel suo classico Macchina da guerra armatura circondata da un gruppo di droni Iron Man controllati dal grande cattivo del film, Whiplash.

Durante la rissa, War Machine divide a metà un robot usando il cannone a braccio della sua tuta. Ad essere onesti, è una scena memorabile che ha mostrato quanto potrebbe essere bello War Machine. I fan ora dicono che è più o meno buono come quando si è trattato del personaggio.

Guarda quella scena di battaglia qui sotto.

Sul subreddit r/Marvelstudios, l’utente YoitsBlackIce ha ipotizzato che le cose potrebbero non essere mai più così eccitanti per War Machine, e altri sono d’accordo con questo sentimento.

L’utente -W1L3y ha condiviso che probabilmente c’è solo un modo per riportare War Machine al suo antico splendore.

“Solo se la Marvel riporterà Genndy Tartakovsky a coreografare più scene di combattimento”.

Altri, come MaterTolkien, hanno sollevato il fatto che War Machine è stato fondamentale nella grande battaglia del Wakanda in Pantera nera anche.

“Sì, si è dimenticato facilmente che War Machine stava facendo il lavoro pesante in quella battaglia in Wakanda finché non è stato lasciato cadere da quell’arma martello. Stava assolutamente distruggendo a dozzine i nemici”.

L’utente joemiken ha sottolineato che, nonostante abbia ottenuto un aggiornamento della tuta interessante, War Machine non ha fatto molto Fine del gioco.

“La sua corsa ai bombardamenti è stata l’ultima cosa interessante che ha fatto. Ha ottenuto il fantastico aggiornamento della tuta in Endgame (cosa che è accaduta dal nulla e non è mai stata spiegata), ma non ricordo che ci abbia fatto qualcosa.

È difficile pensare al potenziale sprecato, come ha sottolineato l’utente GuilRosmer nel post.

“In tutta serietà, sembra che non vedessimo quasi nulla di lui da molto tempo ormai. Anche quando è apparso nelle cose più recenti, i suoi ruoli sono sempre stati abbastanza minori. “Spero che Armor Wars gli dia davvero una sorta di arco del personaggio. Perché l’ultima cosa importante che gli sarebbe successa sarebbe stata la sua ferita in Civil War. È stato presente allora, ma in realtà non ha fatto nulla di unico per James Rhodes/War Machine al di fuori di alcune battute e dialoghi. “Era presente in Infinity War/End Game, ma lo erano anche circa altri 30 personaggi. Non ha avuto nulla per far progredire la sua storia da molto tempo ormai.

C’era anche il fatto che era dalla parte del governo in Capitan America guerra civilecome sottolineato dall’utente BatoftheFuture.

Mi sento come se Civil War/Infinity War avesse perso l’opportunità di fare una storia su di lui che imparava che seguire ciecamente il governo non è sempre la cosa giusta da fare. Avrebbero dovuto dargli il ruolo di Spider-Man dai fumetti e fargli cambiare lato in Team Cap.

Nessuno lo ha messo in modo più succinto dell’utente stateofbrine:

“Uomo di ferro 2 era il massimo”.

L’utente jayvenomva ha risposto.

“Quindi fondamentalmente è stato tutto in discesa dalla sua introduzione.”

Sebbene ci siano diverse lamentele, la lamentela principale è che War Machine è stato sottoutilizzato e molti fan concordano sul fatto che War Machine sia un personaggio di alto livello che ha bisogno di un ruolo più ampio. Speriamo che la Fase 5 consenta che ciò accada.