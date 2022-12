Reddit arriva per Nicolas Cage, Chris Hemsworth e Bruce Willis per i loro film costantemente pessimi

Senti, tutti hanno brutte giornate al lavoro in cui semplicemente non si comportano come fanno di solito o come dovrebbero. Ma quando i tuoi giorni brutti sono più numerosi dei tuoi giorni buoni, vale la pena valutare quanto desideri effettivamente il lavoro.

Nel mondo del cinema, invece, gli attori possono costruire intere carriere degne di un lavoro scadente, fino al punto in cui può effettivamente diventare buono. Un recente post su Reddit ha pubblicato attori che apparentemente recitano solo in film terribili, con Nicolas Cage mobile in cima all’elenco. Certo, tutti hanno quell’attore che gli viene in mente quando pensano a brutti film, anche se l’attore stesso è divertente.

Un utente riassume perfettamente Nicolas Cage, dicendo “Nic Cage di sicuro! Ma vado in qualsiasi film di Nic Cage sapendo esattamente cosa aspettarmi.