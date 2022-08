Reclaim (2022) recensione: un’osservazione stimolante su come vediamo le donne nelle nostre vite

Riepilogo

Reclaim è generalmente un film ben fatto che fa riflettere, anche se si sofferma un po’ troppo a lungo.

Questa recensione del film Netflix Reclaim (2022) non contiene spoiler.

Reclaim segue una donna che ha bisogno di una casa più grande che crede possa aiutarla a mantenere felice tutta la sua famiglia, ma nel tentativo di trovare questa soluzione, si rende conto che non ha pensato a se stessa o alla propria felicità per molto a lungo.

Fin dall’inizio, è chiaro che Reclaim è un piccolo film davvero ben assemblato. I suoi titoli di apertura sfumano dentro e fuori contro l’interno di una minuscola casa delle bambole e tutte le sue parti vengono create, ed è giusto dire che il film è realizzato con la stessa cura e attenzione. Sembra solo che tutto sia stato considerato con molta attenzione e il team creativo dietro ha incluso ogni aspetto con intenzioni molto chiare. Niente è schifoso.

Reclaim è girato in un modo che lo fa sembrare quasi un documentario in stile, e in un certo senso viene riprodotto in modo simile. Ottieni una visione reale della vita della nostra protagonista, che non viene mai chiamata con il suo nome come tale; sempre e solo come i molti ruoli diversi che interpreta per persone diverse – ed è come essere una mosca sul muro durante le sue attività quotidiane.

Il suo stile cinematografico distaccato contribuisce molto a quanto sia stimolante Reclaim nel complesso, poiché fa sì che la donna al centro di questa storia abbia il potere di essere una qualsiasi delle donne nella nostra stessa vita e dà adito a considerazioni su come noi visualizzarli noi stessi. Molto spesso, vediamo queste donne per quello che sono per noi; come ‘mamma’, o ‘moglie’ o ‘insegnante’, piuttosto che come se stessi con i propri bisogni e desideri.

Reclaim ha la tendenza a impantanarsi un po’ troppo nel riflettere sulla percezione del suo protagonista da parte del mondo esterno, e come tale inizia a muoversi un po’ troppo lentamente per il mio gusto personale. Anche gli elementi più fantastici del film vanno in profondità a più livelli e diventano anche leggermente confusi da seguire, ma nonostante tutto questo, è bello vedere che le cose culminano in un lieto fine in cui la donna ottiene ciò che si merita, il che è da vedere per chi è così come ciò che è per coloro che la circondano.

Nel complesso, nonostante la sua abitudine di indugiare un po’ troppo a lungo e di fissarsi su metafore che non sono così chiare per portare a casa il suo punto, Reclaim è generalmente un film ben fatto che fa riflettere. Sicuramente non sarà per tutti, ma se ti piace un po’ di commento sulle norme sociali, è una versione piuttosto accogliente di questo.

