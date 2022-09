Recintato In revisione – una completa perdita di tempo

Riepilogo

Di tanto in tanto, guardo un film Netflix che mi fa ribollire il sangue. Sono un sostenitore di Netflix. Non leggo nel rumore che stanno perdendo la presa sul mercato dello streaming. Sembra ragionevole che il mercato si stabilizzi una volta che i servizi di streaming più popolari sono entrati in gioco e l’aggiunta di grandi aziende avrebbe sempre avuto un effetto. Tuttavia, Netflix non si aiuta quando pubblicano film dal basso come Recintato.

La storia segue l’uomo di città Walter (interpretato da Leandro Hassum), che ha un esaurimento nervoso. Dopo il consiglio del suo medico, Walter e sua moglie scambiano la città con la tranquilla campagna per il bene della sua salute. Tuttavia, le sue ambizioni di una vita tranquilla vengono messe da parte quando viene a sapere dei suoi vicini estremamente rumorosi.

Da qui, Recintato diventa una commedia sciocca e guidata da buffoni che sembra avere la maturità di un bambino. Il pubblico viene servito gag dopo gag, poiché il regista ha deciso di optare per il caos su qualsiasi senso della storia del dialogo.

Ci dovrebbe essere un significato dietro il film, ma difficilmente emerge come un tema forte. Walter è un uomo che si ritiene troppo incapace di affrontare il suo stress e si auto-vittima, credendo che i rumori esterni siano la sua condizione. La storia sta cercando di dare una lezione al pubblico; che possiamo lavorare su noi stessi e trovare il modo per una vita senza stress senza incolpare le forze esterne.

Ma ad essere sinceri, sono gentile sul tema. Recintato perde il rispetto del pubblico non appena confonde i personaggi nel loro ambiente. Se hai bisogno di qualcosa in sottofondo, allora questo film Netflix è il rumore di cui avrai bisogno.

