Recensione Wild Is the Wind

La storia e i temi presentati sono forti, ma non sono così coinvolgenti a causa della lentezza con cui si muovono. In questo film, vedi due diverse prospettive sull’approccio a un crimine d’odio di matrice razzista quando una ragazza viene rapita. È interessante vedere come i poliziotti gestiscono una situazione del genere e le loro ideologie.

Nel corso degli anni, ci sono stati film che mettono in evidenza la corruzione nelle forze di polizia e come la disuguaglianza razziale sia parte di un sistema rotto. Il sistema giudiziario è rotto in molti paesi dove c’è oppressione nei confronti di un gruppo emarginato perché nessuno sa come decostruire qualcosa che è in atto da anni.

Affinché tutto ciò possa essere risolto, è necessario iniziare dall’interno, ma è difficile fidarsi che facciano ciò che è giusto una volta che sono nel sistema che si è rivoltato contro di loro per così tanti anni. In Selvaggio è il vento, due agenti di polizia corrotti indagano sul brutale omicidio di una giovane ragazza e le tensioni arrivano al culmine nella loro piccola città razzialmente segregata. Ha sede in Sud Africa e si concentra su una miriade di problemi in una piccola cittadina piena di assassino e razzismo. In questo film, vedi due diverse prospettive su come affrontare un crimine d’odio di matrice razzista quando una ragazza viene rapita. È interessante vedere come i poliziotti gestiscono una situazione del genere e le loro ideologie.

Il film stesso sembra molto freddo e distaccato dalla ragazza, ed è per questo che è difficile collegarsi alla storia. Fabien Medea, sceneggiatore e regista cerca di fabbricare un crimine Dramma da una prospettiva diversa che non funziona per la sua lunghezza. Il dramma poliziesco dà il meglio di sé quando prepara la storia, quindi l’inizio di questo film ti terrà con il fiato sospeso nel tentativo di creare la tua connessione.

Le scene d’azione sono furtive, ma l’attesa svanisce lentamente in secondo piano mentre la sceneggiatura diventa un po’ densa nell’evidenziare altre questioni sociali. L’apertura alimentata dalla razza svanisce in secondo piano mentre la sceneggiatura esplora altri terribili bisogni della comunità che sono caduti nella povertà e cercano disperatamente di uscirne. Medea vuole mettere in luce il ciclo infinito che si verifica sul territorio e come viene percepita la corruzione. È più così guidato dal personaggio, poiché gli agenti di polizia sono agli antipodi l’uno dell’altro. Uno è più equilibrato e l’altro è una testa calda con una miccia corta, il che finisce per essere piuttosto problematico.

Il film si muove a un ritmo molto lento, e questo è l’ultimo problema con questo. La storia e i temi presentati sono forti, ma non è così coinvolgente a causa della lentezza con cui si muove. Ci sono molte parti in movimento e alcune scene efficaci, ma non fa avanzare la storia in un modo che ti attiri. La prima metà aveva il potenziale per essere abbastanza forte, ma alcune scene sono trascinate e alcune non si adattano a ciò che la corruzione nelle forze armate sta cercando di mostrare.

