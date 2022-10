Recensione Wendell & Wild: un’animazione straordinaria non salva la storia

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Ha forti temi di dolore e senso di colpa che emergono nella straordinaria animazione. I sentimenti di Kat si manifestano in Wendell & Wild, ma non vengono mai completamente esplorati. È quasi come se la sua trama fosse interrotta a causa di situazioni a scuola, nella malavita e negli affari aziendali

Diretto da Henry Selick e co-sceneggiato da Jordan Peele, Netflix porta il film d’animazione Wendell & Wild: questa è la nostra recensione ufficiale senza spoiler.





Guardare morire qualcuno che ami è sempre difficile e quando sei in grado di elaborare completamente il dolore, noti piccole cose. Momenti del genere trovano un modo per insinuarsi in te quando meno te lo aspetti. È come se la tua mente registrasse queste immagini senza che tu te ne accorgessi. I temi in Wendell & Wild esplora l’amica di una ragazza dopo aver perso i suoi genitori in giovane età. Vediamo la giovane donna in cui è cresciuta a causa del suo trauma passato.

Kat (Lirico Ross) ha ancora difficoltà ad andare avanti perché il suo passato la perseguita. In questo film, i due subdoli fratelli demoni Wendell (Keegan-Michael Key) e Selvaggio (Jordan Peel), devono affrontare il loro acerrimo nemico. Suor Helley (Angela Bassett) è nota per espellere i demoni e finisce per aiutarli. Tuttavia, i fratelli non sono solo tormentati da lei, ma anche dai suoi chierichetti.









Il film è diretto da Henry Selick e co-scritto da Jordan Peele. Il tema del dolore ha quel peso emotivo ed è esplorato in modo potente attraverso l’animazione in stop-motion. Tuttavia, la direzione della storia è un po’ disordinata. Il ritmo del film è sembrato affrettato perché le presentazioni dei personaggi sono state interrotte e non spiegate. Ad alcuni punti, la storia con Kat viene messa in secondo piano a causa delle altre trame esplorate.

C’è una connessione con il mondo sotterraneo Wendell & Wild questo è anche un anello debole per Kat perché la usano per riportarli nella Terra dei Viventi. Tutto è possibile attraverso l’animazione, quindi i suoi demoni teorici si manifestano in esseri fisici che lei può vedere. Sfortunatamente, Kat si incolpa per la morte dei suoi genitori e porta questo con sé. Va in un nuovo collegio e scopre di avere diversi poteri che la legano agli inferi.









Vengono raccontate tre storie diverse e avrebbe potuto funzionare se fossero state stratificate in modo diverso. Ogni nuova informazione viene inserita nel mix per mantenere un legame più personale con Kat. Ci sono mostri che portiamo, mostri in cui non crediamo e mostri che si manifestano in altre persone. Selick e Peele cercano anche di affrontare i grandi mostri aziendali a cui non importa delle piccole persone, che si perdono completamente in questa storia.

Kat è un personaggio diverso, poiché il suo aspetto punk-rock e il suo comportamento distaccato in qualche modo portano questo film. Non solo è una giovane adolescente che cerca di ritrovare se stessa, ma è anche una “fanciulla infernale” con un legame diretto con gli inferi. È anche un parallelo con la sua capacità di cercare nel profondo di se stessa per espellere l’oscurità dalla sua mente per vivere libera dal suo passato.









Wendell & Wild ha forti temi di dolore e senso di colpa che emergono nella straordinaria animazione. I sentimenti di Kat si manifestano in Wendell & Wild, ma non vengono mai completamente esplorati. È quasi come se la sua trama fosse interrotta a causa delle situazioni a scuola, nella malavita e negli affari aziendali. Conosciamo il personaggio solo attraverso il suo trauma e non come una giovane ragazza che cerca di elaborarlo completamente.

Potrebbero esserci stati momenti emotivi forti per lei, ma il peso del suo dolore viene scacciato dalla rabbia. Le importa, ma è stata eseguita male per tutto il film. È come se la storia non fosse lì per servire il personaggio principale e i suoi mostri. Volevano mostrare come i mostri si manifestano in altri modi attraverso il suo dolore, ed è per questo che questo non è andato insieme come avrebbe dovuto.





Cosa ne pensi del film Netflix Wendell & Wild? Commenta qui sotto.

Altre storie su Wendell & Wild

Spiegazione del finale Wendell & Wild

Imparentato