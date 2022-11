Recensione vivace: una versione musicale assolutamente affascinante di un racconto classico

Caricamento dati JustWatch…

È un musical sciocco con una storia sciocca e molto probabilmente i fan di Will Ferrell e Ryan Reynolds lo adoreranno.

Esaminiamo il film di Apple TV+ Spirited, che non contiene spoiler.

Scritto e diretto da Sean Anders (conosciuto per Boss terribili 2 e Famiglia istantanea), Spiritoso è l’ennesimo adattamento della fin troppo popolare storia di Charles Dickens Un canto natalizio. In questa versione, tuttavia, riscattare i Paperoni della Terra attraverso il potere delle apparizioni spettrali alla vigilia di Natale è un’intera impresa gestita dai cari defunti del mondo, a cui piace anche scoppiare a cantare. Il lungometraggio ha avuto un’uscita teatrale limitata prima di uscire sul AppleTV+ piattaforma streaming.

Will Ferrellè il primo film di Natale da allora Elfo inizia introducendo i fantasmi e la loro operazione dopo aver riscattato una “Karen”, il cui nome sembra essere Karen (Rosa Byrne). Ora una persona migliore, la signora ha rinunciato alle frivole lamentele della polizia sui suoi vicini e si è unita a un gruppo di bambini per una partita di palla la mattina di Natale. Veniamo presentati alla squadra dei fantasmi di Natale: Presente (Will Farrell), Passato (Sunita Mani), e ancora da venire (Loren G. Woods). Present è al lavoro da oltre 200 anni e sebbene possa andare in pensione e tornare nella terra dei vivi, continua a rimandare perché sembra amare riscattare persone orribili. E il loro nuovo “criminale” è orribile quanto basta. Così terribile che è stato classificato come “irredimibile”. Giocato da Ryan Reynolds, Clint gestisce un’azienda specializzata nella creazione di scandali online. Uno dei suoi sforzi ha comportato la creazione di un litigio su Twitter tra persone che usano veri alberi di Natale e coloro che preferiscono la varietà di plastica.

Determinati a riscattare l'”irredimibile”, Present e la sua squadra di fantasmi trascorrono un anno intero a prepararsi per il perfetto “ritrovo”, per aiutare Clint a vedere l’errore dei suoi modi. Eppure, alla vigilia di Natale, le cose non vanno esattamente come previsto. Non solo Clint non è impressionato dall’intera faccenda del fantasma, ma riesce persino a sedurre un passato fin troppo acuto, lasciando che sia il presente a fornire un ritrovo abbastanza buono che trasformi Clint in una brava persona. L’unico problema è che Clint non ha assolutamente alcun interesse ad essere riscattato. A complicare ulteriormente le cose, Present sembra aver sviluppato una cotta per Kimberly (interpretata dal geniale Ottavia Spencer), socio in affari di Clint e in generale una brava persona che odia il suo pessimo lavoro.

Anche se non sono mai stato un grande fan della commedia di Will Ferrell, ho trovato questo titolo assolutamente affascinante. È un concetto divertente con un’esecuzione leggermente goffa, ma vale comunque la pena guardarlo. I numeri musicali sono un po’ incostante, ma le canzoni piacciono Buon pomeriggio e Fai un po’ di bene distinguersi davvero. E sarei sorpreso se non lo facessero nelle playlist natalizie di alcune persone. Il film offre anche una svolta che fa un cenno amichevole al materiale originale. E un cameo dell’unica e sola Dame Judi Dench aggiunge solo alla magia.

Sebbene alcune parti della narrazione non abbiano molto senso, questo non è il tipo di film in cui contano piccole cose come la continuità e la logica. È un musical sciocco con una storia sciocca e molto probabilmente i fan di Will Ferrell e Ryan Reynolds lo adoreranno. Complessivamente, Spiritoso è una gradita aggiunta al genere dei film di Natale.

Cosa ne pensi del film di Apple TV+ Spirited? Commenta qui sotto.

