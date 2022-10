Recensione Tutto tranquillo sul fronte occidentale

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Uno dei film contro la guerra più sconvolgenti, brutali e intransigenti mai realizzati. Tutto tranquillo sul fronte ovest è un traguardo inquietante.

Netflix porta un film sismico in All Quiet on the Western Front (2022): questa è la nostra recensione senza spoiler.

Ci sono poche esperienze cinematografiche in questo o in qualsiasi altro anno simili Edoardo Berger‘S adattamento di Erich Maria Remarque Tutto tranquillo sul fronte ovest. Il regista cattura il concetto visionario del materiale della fonte della storia contro la guerra. Il primo romanzo contro la guerra ha abbandonato i temi popolari della nobiltà, del patriottismo e del romanticismo della lotta per qualcosa di irrilevante come pochi metri di terra. Berger aiuta brillantemente a portare in vita il sipario che Remarque ha tirato indietro. Questo adattamento è un capolavoro struggente, intransigente e brutale.

Il film è ambientato in tempo di guerra Germania nel 1916e l’eccitazione giovanile è nell’aria. Paul Baumer (Felix Kammerer) è troppo giovane per iscriversi alla guerra. Tuttavia, i suoi amici lo incoraggiano a falsificare la firma per arruolarsi con loro. Bäumer è pronto per un brusco risveglio venendo catapultato nel mezzo di una scena da incubo. Là per vederli attraverso la guerra ci sono Stanislaus “Kat” Katczinsky (Albrecht Abraham Schuch) e Tjaden Stackfleet (Edin Hasanovic). Sono veterani consumati dalla battaglia, ma non perché siano ergastolani. È perché stanno semplicemente sopravvivendo contro ogni probabilità. Entrambi sanno che le probabilità che tutti loro arrivino alla fine sono nella migliore delle ipotesi minacciose.

Allora hai Il ministro delle finanze tedesco, Matthias Erzberger (Daniel Brühl), apertamente contro la prima guerra mondiale. Sta lavorando diligentemente e disperatamente dietro le quinte per raggiungere un armistizio concordato con le potenze alleate. Tuttavia, la verità non può arrivare abbastanza in fretta. A modo suo c’è un generale caparbio e apertamente orgoglioso (Devid Striesow). Questo ragazzo non vede l’ora di mandare tutti i suoi “uomini” a una morte gloriosa.

Berger ha scritto la sceneggiatura insieme a Lesley Paterson (Qualcosa di blu) e Ian Stokell (La trattativa). Non solo catturano effettivamente gli orrori della guerra, ma l’assoluta arroganza di tutto ciò. La propaganda, il trattamento dei cittadini come bestiame, il riciclaggio degli abiti insanguinati dei caduti e l’esuberanza giovanile che lava via acutamente mentre espone una realtà che fa riflettere. La storia ha tre battaglie su un piccolo pezzo di terra nel grande schema delle cose. Allo stesso tempo, ognuno è inutile come il successivo.

Il film è spettacolare qui, con immagini straordinarie che rimarranno nella tua memoria molto tempo dopo che sarà finito. È il modo in cui Berger e compagnia spazzano via quelle piccole vittorie, come le scene di carri armati che falciano selvaggiamente il nemico e spruzzano proiettili di mitragliatrice all’interno di una trincea, o membri dell’opposizione che sterminano soldati con lanciafiamme. La maggior parte delle vittime potrebbero essere considerate solo ragazzi. Tutto ciò funziona evidenziando la natura spietata della storia e le loro vite che alla fine sono diventate quasi inutili. Devo menzionare che nulla di tutto ciò è sensazionalistico o gratuito ma senza mezzi termini onesto, il che rende questa storia ancora più potente.

Insieme a Il punteggio bello ma inquietante di Volker Bertelmann e La straordinaria fotografia di James Friends, Tutto tranquillo sul fronte ovest è un risultato inquietante che cattura la tua attenzione con il suo potere straordinario e terrificante. Il film di Berger potrebbe anche essere il più grande film contro la guerra mai realizzato.

