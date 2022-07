Recensione Troppo vecchio per le favole

Riepilogo

Il mondo di un giovane E-thlete viene sconvolto quando la sua eccentrica zia viene a prendersi cura di lui.

Questa recensione del film Netflix Too Old for Fairytales non contiene spoiler.

Netflix ha distribuito il film polacco Too Old for Fairytales, che segue la storia di un ragazzino, Waldek, che è ossessionato dai videogiochi e la sua vita viene sconvolta quando sua madre si ammala gravemente e la sua eccentrica zia viene a prendersi cura di lui . Il sogno di questo ragazzo è quello di diventare un giocatore professionista e vincere un torneo in cui ha investito, ma mentre cresce si rende conto che nella vita c’è di più dei videogiochi.

Diretto da Kristoffer Rus e prodotto da Mikolaj Pokromski, questo film ha una durata di 1 ora e 46 minuti e sono disponibili i sottotitoli e la voce fuori campo doppiata. Penso che il film sia durato un po’ e le parti siano state trascinate via. So che è più rivolto a bambini e giovani adulti, ma penso che si annoieranno un po’ perché non succede nulla di terribilmente eccitante o interessante. Riguarda più le difficoltà e le difficoltà di crescere, e il dover essere nel mondo reale, e le sue difficoltà invece del mondo dei giocatori e di essere nella sua stessa immaginazione.

La recitazione va bene – c’è una scena sincera in cui Waldi scappa per trovare sua madre in ospedale e finalmente vede quanto è malata e diventa molto emotivo. Sapendo che lo ha nascosto, gli ha mentito e che sta davvero soffrendo, c’è molto in quella ripresa. Il personaggio della zia è interessante, come una figura di Mary Poppins, sta davvero spingendo il bambino fuori dalle sue zone di comfort per aiutarlo a sviluppare il suo carattere e ampliare i suoi orizzonti, rendendolo alla fine un adulto migliore e più forte. Questo film parla della transizione, del passaggio dall’essere un bambino all’essere un adulto. Affrontare argomenti per adulti come la malattia di sua madre, l’aumento degli ormoni, conflitti, risoluzioni e familiari invasivi. Penso che ci debba essere un bel messaggio sul fatto che attraversare i viaggi personali non è sempre facile, indipendentemente dall’età.

Una cosa che non mi è piaciuta è che c’è un grande onere nel far perdere peso a Waldek. La zia lo costringe costantemente ad andare in bicicletta ea praticare sport all’aria aperta, il che penso sia un messaggio contrastante. I giochi e i giocatori possono essere sani e, sebbene dovremmo incoraggiare scelte sane e forma fisica, questo fanatico del fitness è diventato un po’ noioso e noioso e mi sono sentito in colpa per il personaggio non accettato per quello che è, un piccolo giocatore grosso.

La storia è lenta, ma mostra molte relazioni e lotte interne. Se non fosse stato per la zia pazza, avrei smesso di guardarla mentre fa una grande interpretazione e aiuta a portare avanti le scene e la storia.

Con un finale piacevole e salutare, nel complesso questo film è un orologio facile, dolce e bizzarro. Lo consiglierei a un pubblico più giovane; alcuni adulti, per lo più genitori, potrebbero trovare parti con cui relazionarsi. Questo mi ricorda un Mary Poppins e Tata McPhee atmosfera, solo non così magica.

Cosa ne pensi del film Netflix Too Old for Fairytales? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento a Netflix.

Imparentato