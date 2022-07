Recensione The Princess (2022): esagerata e ridondante

Riepilogo

La principessa è una vetrina per i talenti di Joey King, ma il film è sovraccarico di cattivi esagerati e scene d’azione ridondanti.

Questa recensione del film di Hulu The Princess (2022) non contiene spoiler.

Joey King è una giovane attrice con un pubblico integrato e, per la maggior parte, tiene testa al nuovo film d’azione di Hulu, La principessa, un nuovo film che guarda alle immagini d’azione medievali attraverso il nuovo obiettivo del movimento me-too. È una scelta emozionante nella sua carriera. King mostra la volontà di non sembrare perfetto in ogni scatto. È maltrattata e contusa. I suoi capelli sono arruffati, è sudata e sanguinante e, secondo una semplice ricerca su Google, ha eseguito dall’85% al ​​90% delle sue acrobazie. Ha un’azione ruvida e cadente, ma non lo è L’ultimo duello. Semmai, sembra un’incarnazione da giovane adulto o CW di dozzine di film migliori che abbiamo visto.

King interpreta The Princess, una giovane donna indistruttibile che sta cercando disperatamente di cadere avvezzo alla tossicità maschile. Suo padre, il re (Ed Stoppard), non ha eredi maschi. Per proteggere il suo regno con una transizione graduale del potere dopo la sua morte, offre sua figlia a un ragazzo crudele e carino, Julius (Dominic Cooper, ogni direttore del casting per quella descrizione). Perché, ovviamente, solo un uomo può salire al trono. La principessa non ne avrà nulla dato che si è allenata per diventare un cavaliere per tutta la vita.

Da chi, chiedi? Il suo allenatore è Linh (Ngô Thanh Vân), che le insegna a combattere con una spada e la sua mente. Con l’approvazione di sua madre, la regina (Alex Reid), la principessa si rifiuta di sposare Julius, il che lo costringe a rinchiuderla in cima alla torre remota. (Come la maggior parte di questi film che rinchiudono le donne, si assicurano di rinchiuderla solo con le migliori viste che il regno ha da offrire). Da lì, è un inseguimento per sfuggire alle grinfie dell’erede malvagio e salvare la sua famiglia.

La principessa è stato diretto da Le-Van Kiet (Gentle) e scritto da Ben Lustig e Jake Thornton. È divertente durante i primi due atti perché il film, nonostante la trama, non si prende mai troppo sul serio. Per prima cosa, King combina abbastanza commedia con l’azione per rendere le scene credibili e persino eccitanti. Una bella miscela che molti film del genere tendono a dimenticare. Il calcio piazzato, tuttavia, tende ad essere goffo e non si sposta bene come dovrebbe. Questa è una funzione della scrittura che mi piace classificare come sceneggiatura di un videogioco. La principessa sta combattendo lungo la torre per la prima ora del film. In sostanza, ogni piano è un livello e lei deve battere e affrontare cattivi sempre più corazzati mentre procede.

Anche l’azione funziona sorprendentemente. Troppo spesso, ci sono film d’azione e avventura in cui l’eroe affronta più persone. Quindi, vedi l’attaccante aspettare che il personaggio principale si giri per colpirlo al busto. Kiet e il direttore della fotografia Lorenzo Senatore (Hellboy) usano in modo intelligente un trucco della fotocamera per ottenere quell’effetto. Noterai una scena in cui King combatte tre uomini a un tavolo mentre cerca di liberare la sua famiglia dalla prigione della torre. Quando King colpisce un uomo a sinistra, cade fuori dalla telecamera perché l’obiettivo si sposta quindi a destra per l’attacco successivo e così via. Ora, tutta l’azione non è immacolata. Ad esempio, otterrai gruppi casuali di attacchi in piedi quando dovrebbero correre. Hai altri che corrono e fanno capriole quando possono, sai, scendono leggermente le scale.

Sfortunatamente, l’intero film in totale non funziona. Il film ha bei elementi di commedia, tra cui King e una gag divertente di un cattivo senza fiato che continua a correre in giro per trovare la nostra eroina ma le manca. Tuttavia, il terzo atto è pieno di cattivi oscenamente esagerati come il Julius di Cooper e la sua donna braccio destro, Moira (Olga Kurylenko, Quantum di consolazione). Molteplici scene d’azione alla fine iniziano ad appesantire la sceneggiatura e sono puro riempitivo, persino grattandosi la testa quando scappano da una stanza per tornare indietro, il che è ridondante. Il finale non funziona ed è troppo scadente per il suo bene.

Potresti averne molti, in particolare la folla della Gen-Z, che si divertiranno La principessa, il che va bene: la maggior parte dei successi mainstream sono decisi dai giovani. Tuttavia, nonostante tutti i suoi attributi positivi, La principessa non supera gli evidenti difetti di esecuzione.

