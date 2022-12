Recensione The Masked Scammer: i segreti per essere un buon truffatore

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Un altro bel documentario sul vero crimine. Ho imparato che se vuoi essere un artista della truffa, ci sono due regole principali; non affezionarti e diventa bravo a sparire.

Esaminiamo il film documentario sul vero crimine di Netflix The Masked Scammer, che è stato rilasciato il 1° dicembre 2022.

Il truffatore mascherato è un vero documentario sul crimine diretto da Yvan Yagchi e Domenico Sivyer e circonda la storia di come maestro della truffa Gilbert Chicli ha truffato le élite francesi per milioni di euro. Tra il 2005 e il 2017 Chikli ha truffato oltre 100 milioni di euro impersonando amministratori delegati. Se hai voglia di un altro vero dramma poliziesco dopo Inventare Anna e Il truffatore di Tinder, questo pezzo documentario è assolutamente da vedere e andrà a segno. Con una durata di un’ora e trenta minuti, scorre veloce e il documentario è in francese, quindi sono disponibili sottotitoli e doppiaggio.

La sua storia è così ricca di azione e incredibile che lo stesso Chikli si è rivolto a un produttore cinematografico per realizzare un film sulla sua vita. Quel film si chiama Je Compte Sur Vous, e sua moglie Shirly ha detto che era molto felice di come Vincenzo Elbaz ritratto Gilbert. Forse questo potrebbe essere uno da guardare dopo questo documentario se hai voglia di saperne di più.

Come la maggior parte dei veri documentari sul crimine, questo presenta interviste di prima classe con i suoi complici, vittime, giornalisti, avvocati, polizia e, cosa più interessante, la sua ex moglie e attuale moglie. Tutti hanno condiviso le loro esperienze e opinioni su questa storia e hanno riflettuto su come e perché ha avuto così tanto successo e, anche dopo essere andato in prigione ed essere stato rilasciato, è stato in grado di rifare tutto da capo. Mentre ogni persona parla, c’è eccitazione nei loro occhi, poiché questo è davvero un crimine non violento, quindi nessuno si fa male fisicamente, quindi suppongo che possiamo provare più piacere nel goderci qualcuno che sciacqua i ricchi.

Sentiamo anche lo stesso Gilbert, ma non riusciamo a vederlo. C’è un ego nella sua voce, fiducia e un bagliore. Si scusa, ma senza un vero rimorso.

La cosa così interessante di questi documentari è l’intelligenza e la gentilezza di questi truffatori. Le loro bugie, i loro ruoli, la loro recitazione e la loro imitazione diventano un’arte, poiché in questo caso le persone stavano dando a quest’uomo milioni e milioni dei loro soldi. È stato in grado di cavarsela mentre stava fuggendo dai paesi. Dalla Francia a Israele all’Ucraina, mentre è un fuggitivo in uno, può vivere come un re in un altro.

La sua ex moglie Shirley si descrive come una vittima e Gilbert come il “re della truffa”. Anche se era una complice e ha trascorso del tempo in prigione per il suo coinvolgimento, è severa nella sua innocenza.

La sua seconda moglie, chiamata anche Shirly, lo descrive come un moderno Robin Hood, qualcuno che vuole aiutare i poveri, poiché lui stesso proveniva da un ambiente povero e voleva alleviare la sua famiglia dalla sofferenza. Alla fine del documentario, apprendiamo che ha una relazione online con un’altra donna, quindi non è solo un truffatore ma anche un donnaiolo.

Chikli è stato catturato in Israele ed estradato in Francia, dove ha trascorso 20 mesi in prigione ed è stato rilasciato su cauzione in attesa di processo. Poi è fuggito di nuovo in Israele e, sorpresa, sorpresa, ha commesso altre frodi e rubato altri milioni. Alla fine, dovette fuggire in Ucraina e alla fine fu catturato lì.

Nel complesso questo documentario è un buon orologio. Gilbert Chikli fingeva di essere un ladro gentiluomo, Arsène Lupin, che rubava ai ricchi per dare ai poveri, ma in realtà rovinava chi aveva denaro e potere per fare del bene. Era un ladro, un artista della truffa e un donnaiolo il cui egoismo avrebbe potuto farlo cadere con le mani sporche di sangue.

Cosa ne pensi del film documentario sul vero crimine di Netflix The Masked Scammer? Commenta qui sotto.

Dai un’occhiata al nostro strumento di scoperta online su dove guardare programmi e film