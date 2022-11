Recensione Stutz – La sessione di terapia potente e non ortodossa di Jonah Hill

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Un documentario calmante e toccante che di per sé è un’esperienza divertente, vulnerabile e, in definitiva, terapeutica.

Esaminiamo il film documentario di Netflix Stutz, uscito il 14 novembre 2022.

Phil Stutz è uno degli psichiatri più importanti del mondo, avendo aiutato innumerevoli persone negli ultimi 40 anni, inclusi leader aziendali, creativi e sono sicuro alcuni scettici. Diretto e interpretato da un famoso attore Giona Hillseguiamo lui e il suo terapeuta Stutz, mentre discutono apertamente di problemi relativi alla salute mentale, alla morte, agli attacchi di ansia relativi alla sua carriera di attore e a come il lavoro dei sogni si sia trasformato in un incubo.

Il film esplora la vita di Stutz e guida lo spettatore attraverso i suoi caratteristici esercizi di visualizzazione, “The Tools”. Il pubblico è al corrente di discussioni sincere sulla salute mentale di Stutz e Hill, sui loro viaggi, sulle loro esperienze e sui loro strumenti per fargli vivere questa vita. La speranza di Jonah è che questo documentario dia alle persone un facile accesso a questi strumenti e li utilizzi nella vita di tutti i giorni.

Il film si apre con un grande e caloroso sorriso di Jonah Hill, e il suo terapeuta che dice “intrattienimi” – l’apertura con battute morbide ma divertenti rende immediatamente questo un ambiente confortevole.

Il film documentario è girato in bianco e nero, una scelta così interessante e importante in quanto cambia tematicamente un film. Può far sembrare il film allo stesso tempo reale e non reale poiché dà il senso di uno stato onirico. I non colori del bianco e nero sono stati precedentemente associati a rituali di vita e di morte, quindi qui rispecchia il fatto che stiamo imparando gli strumenti che possono avere un impatto sulle nostre vite e che dovremmo prendere un’abitudine o un rituale. Anche il bianco e nero sono naturalmente emotivi; provoca un senso di atemporalità e nostalgia. Senza rendercene conto, come spettatore, quando guardiamo qualcosa in bianco e nero ci concentriamo sull’immagine e sulle parole, piuttosto che essere distratti dai colori. Penso che questa scelta sia molto intelligente e abbia avuto un grande impatto su come ho visto il film.

È magnificamente girato con un misto tra primi piani intensi e inquadrature medio-grandangolari che ci permette di vedere le loro reazioni emotive e fisiche in queste conversazioni. Ci sono scatti di loro seduti fianco a fianco come pari, come amici, e crea calore, non imbarazzo.

Stutz è del tutto onesto e forte nella sua posizione. Non solo ascolta, ma è anche fiducioso in The Tools. Ha gentilezza e apertura qui che abbattono lo stereotipo serio e intenso di ciò che possono essere la terapia e un terapeuta. La vulnerabilità che mostra aprendosi sulla sua vita amorosa e sul suo morbo di Parkinson mostra come non sia solo un terapeuta, è una persona con problemi nella vita reale e veri difetti.

I due hanno una grande chimica, costruita dall’amicizia e dal rispetto, e un forte senso di fiducia, abbastanza da giustificare questo documentario. Come due uomini di diverse generazioni e background, sono in grado di condividere battute spensierate con rispetto reciproco. Questa sessione non ortodossa capovolge la loro tipica dinamica medico-paziente e danno vita a The Tools.

Questi strumenti prendono vita in piccole animazioni, mostrando come possono essere utilizzati. Possono aiutarti nel momento, ma anche aiutarti nella tua filosofia di vita. Una cosa che ho davvero tolto da questo documentario è godermi il processo. Impegnati e goditi quello che stai facendo. Siamo esseri umani complessi, con bisogni e desideri complessi e va bene così. Siamo tutti uguali, nessuno è esente da dolore o problemi. Dobbiamo solo accettarlo e la nostra felicità dipende da come lo accettiamo.

Sono contento che Hill sia stato in grado di condividere questa esperienza e questo viaggio. Stutz è una persona e un personaggio potenti. Con un finale sincero che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, spero davvero che questo film permetterà agli altri di sentirsi abbastanza a proprio agio da usare questi strumenti, sia per le persone che cercano attivamente e non attivamente aiuto.

Cosa ne pensi del film documentario di Netflix Stutz? Commenta qui sotto.

Imparentato