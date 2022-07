Recensione Sotto il Sole di Amalfi

Riepilogo

Under the Amalfi Sun è un sequel insignificante e non necessario Sotto il Sole di Riccione che presenta uno splendido scenario europeo ma poco altro di interesse.

Questa recensione del film Netflix Sotto il sole di Amalfi (2022) non contiene spoiler.

Se ti stai chiedendo se Sotto il sole di Riccione (2020) avesse davvero bisogno di un seguito, non sei il solo. L’esistenza di Under the Amalfi Sun (2022) lascia un po’ perplessi, considerando che il suo predecessore non sembrava affatto impostare la necessità di un seguito – né aveva davvero abbastanza successo da giustificarne uno. Ma Martina Pastori dirige questa commedia romantica in lingua italiana per le vacanze estive che dimostra che è necessaria una storia vera da raccontare per richiedere un seguito.

La sceneggiatura di Caterina Salvadori, Enrico Vanzina e Ciro Zecca riprende un anno dopo gli eventi di Sotto il sole di Riccione mentre Camilla (Ludovica Martino) torna in Italia dal suo anno scolastico in Canada. Il suo ragazzo Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è entusiasta di ricongiungersi con lei e ansioso di chiederle di andare a vivere con lui. Ma stare insieme tutta l’estate e affrontare la sua cecità di persona è molto diverso da una relazione a distanza e non è chiaro se siano pronti per la sfida.

Il problema più grande con il film è la sua focalizzazione sulla relazione tra Cami e Vinz, che non è abbastanza interessante da sostenere il film. Essenzialmente affrontano lo stesso problema durante l’intero film prima di risolverlo finalmente alla fine. Mentre la frustrazione di Vinz per il modo in cui quelli della sua vita lo accolgono a causa della sua disabilità è un argomento che potrebbe essere coinvolgente, il film sembra dipingerlo come petulante.

Molto più interessanti le trame che coinvolgono Cami e gli amici di Vinz. Cami ha portato con sé la sua amica Nathalie (Kyshan Wilson) e questo nuovo personaggio dà vita alla storia. È insicura a causa dei suoi problemi relazionali passati e dei risultati contrastanti della sua drastica perdita di peso. Vederla affrontare la sua nuova amicizia con il migliore amico di Vinz Furio (Davide Calgaro) e un’avventura estiva con il ragazzaccio locale Hans (Nicholas Maupas) sarebbe stato un obiettivo molto migliore per il film. Hans sta insegnando a Furio come avere ragazze e Furio sta cercando di essere qualcuno che non è per attirare la bellissima influencer Rebecca (Elena Funari).

Una trama secondaria vede la madre iperprotettiva di Vinz, Irene (Isabella Ferrari), che annulla il suo viaggio con il suo ragazzo Lucio (Luca Ward) all’ultimo minuto perché è preoccupata per il fatto che suo figlio vada in vacanza senza di lei per la prima volta. I problemi tra la coppia sembrano artificiosi ed esagerati.

Se stai solo cercando un film drammatico per adolescenti e uno splendido scenario europeo, allora Under the Amalfi Sun potrebbe valerne la pena. (Anche se consiglio di guardare con la lingua italiana e i sottotitoli in inglese perché il doppiaggio audio in inglese è approssimativo.) In un certo senso, sembra che il film potrebbe essere più divertente se fosse peggio; ma non è nemmeno abbastanza brutto da essere ridicolo. Sfortunatamente, Under the Amalfi Sun è un sequel insignificante e noioso che nessuno ha chiesto.

