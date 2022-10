Recensione Rapina Mussolini – Controlla il tuo cervello alla porta

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Derubare Mussolini non riesce a fornire contro la sua premessa intrigante con una sceneggiatura debole e personaggi sottoscritti. Fondamentalmente, tuttavia, commette il peccato più grande che un film di rapina possa esistere. È totalmente privo di tensione.

Un altro dramma sulla seconda guerra mondiale: recensiamo il film Netflix Robbing Mussolini, che non contiene spoiler.

Pietro, o Isola come gli piace essere conosciuto, è un ladro che opera nel Mercato nero durante i giorni di chiusura del La seconda guerra mondiale nell’Italia di Mussolini. Pietro e il suo equipaggio scoprono che Mussolini e i suoi più stretti alleati hanno in programma di fuggire dall’Italia per la Svizzera e intendono portare con sé l’enorme quantità di tesori accumulati nei 20 anni di Il regno del Duce. Sempre con l’occhio per il punteggio, Pietro decide di rubare quel tesoro dal Zona Nerala famigerata zona fortemente sorvegliata della città.

È una premessa piuttosto intrigante che crea la storia di un’audace rapina compiuta da personaggi adorabili, e in effetti, sembra che fosse quello che stavano cercando qui. Basato su una storia vera, questo avrebbe potuto essere un divertimento brillantemente divertente, ma purtroppo, Derubare Mussolini fa troppo affidamento sui tropi dei film di rapina e sembra in gran parte seguire i movimenti, non riuscendo a fare davvero un’impressione duratura.

Per quanto ho potuto discernere, i due problemi principali di Robbing Mussolini si riducono al personaggio e alla trama (due cose piuttosto grandi che non funzionano!). Con l’eccezione di Pietro, il protagonista, a cui è concesso un po’ di profondità, tutti i personaggi sono lì per svolgere il loro lavoro nella rapina e non di più. Non abbiamo alcuna comprensione delle loro vite interiori o motivazioni per far parte dell’equipaggio, semplicemente che sono lì perché sono un buon pilota in fuga, o un esperto di esplosivi, ecc., l’intero personaggio può essere distillato nel suo ruolo nell’equipaggio . Infatti, quando stavo scrivendo il Derubare Mussolini finale spiegato pezzo per accompagnare questa recensione, ho dovuto usare i segnaposto per personaggi come “Car Guy” e “Thief Girl” e quindi controllare i crediti per i loro nomi; ecco come sono dimenticabili i personaggi.

Per quanto riguarda la trama, l’arco narrativo principale scorre più o meno come ci si aspetterebbe; tuttavia, tutto ciò che è collegato ad esso è un completo pasticcio. Il film si conclude con così tante questioni in sospeso e domande senza risposta che inizia a diventare stupido. Ad esempio, i primi tre quarti del film ambientano il cattivo e presumibilmente stanno portando a una resa dei conti tra lui e il nostro eroe; tuttavia, in un tentativo di colpo di scena, il cattivo Borsalino viene semplicemente eliminato in una sequenza di flashback così breve che potresti facilmente perderla. La maggior parte dei set sembra totalmente improbabile, e molte delle scene d’azione sono state montate in modo così sbalorditivo che in realtà è piuttosto difficile seguire cosa sta succedendo e chi è e chi non è vivo alla fine.

Ciò che questo film ha in serbo è il ritmo; si muove così velocemente attraverso i suoi ingranaggi che potresti non avere il tempo di fermarti e notare quanto sia ampia gran parte della storia. Alcuni degli attori stanno mettendo in scena prestazioni decenti con materiale scadente e sono generalmente piuttosto simpatici per la durata dei suoi 100 minuti di esecuzione.

