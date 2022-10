Recensione Rainbow: fuorviante e contorta

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Arcobaleno è uno dei film più fuorvianti e contorti della memoria recente.

Questa recensione del film Netflix Rainbow (2022) non contiene spoiler.

Il film spagnolo di Netflix Arcobaleno viene etichettato come una rivisitazione moderna del classico di L. Frank Braum, Il Meraviglioso Mago di Oz. Vista attraverso una lente LGBTQ+ contemporanea, la storia segue Dora (interpretata da Dora Postigo) e il suo cairn terrier, Toto. Dora è stata cresciuta da un genitore single, suo padre, Diego (Hovik Keuchkerian), che ha ordinato una torta per il suo compleanno. Il fatto è che Dora ha sempre sentito i sussurri in giro per la città, anche oggi quando raccoglie quella decadente torta al cioccolato. “Assomiglia proprio a sua madre, ma non a suo padre”, sono i sussurri. E quando Dora chiede a suo padre di un ricordo che aveva da bambina, la verità viene a galla. Dora non riesce a gestirlo e si propone di trovare sua madre, Piral.

La nostra Dora se ne va, incontrando nuovi e interessanti personaggi. Anche se, senza rima, ragione o anche buon senso, badate bene, del perché o del come entra in varie scene. Dora incontra tre streghe. Una risulta essere sua nonna, Maribel (Carmen Machi), che aveva Piral, e Dora vuole sapere dove trovarla. C’è Coco, l’amante di Maribel e sposata con l’uomo più ricco di Captial City. Si dà il caso che sia in coma. Coco vuole che Maribel stacchi la spina perché, a quanto pare, è amore. Ovviamente lei rifiuta.

Non importa, perché l’uomo muore, cosa di cui tutti sono entusiasti. Tuttavia, quando Coco punta una pistola su Maribel, le ragioni non sono chiare, Dora cerca di fermarla. Coco, però, lascia un po’ di piombo caldo e fa un buco nella testa del marito morto. Questa è una situazione difficile perché nessuno è stato informato della morte dell’uomo pochi minuti prima. Ora sembra che, agli estranei, abbiano un omicidio nelle loro mani. Così, Coco punta il dito contro Dora, e ora è in fuga.

Con una sceneggiatura di Nemico scrittore Javier Gullón, devo ammettere che ero entusiasta delle prospettive di Arcobaleno. Ci sono dozzine di scene che si mettono insieme che hanno poco senso e le transizioni ti fanno pensare che debba esserci un problema con un montaggio scadente. Ad esempio, quando Dora parte per trovare sua madre, non c’è alcuna spiegazione sul perché finisca in una casa piena di streghe. Né sappiamo che sua madre vivesse lì. In effetti, Diego ha persino detto a Dora che non aveva idea di come trovarla.

La sceneggiatura si alterna anche, con l’intenzione di creare sequenze che possono essere reali o oniriche, simili a mago di Oz, ma non potrà mai realizzare questo semplice obiettivo strutturato. Il non permette nemmeno la possibilità che lo spettatore lasci la storia alla propria interpretazione. L’omaggio al materiale originale è evidente quando Dora incontra Muneco (Ayax Pedrosa), un tossicodipendente maniacale che rappresenta lo Spaventapasseri.

Poi c’è Jose (Luis Bermejo), un uomo che ha perso la speranza, vestito con un abito grigio, e viaggia su un’auto d’argento, che si suicida. Infine, c’è Akin, un cantante gay la cui famiglia lo rifiuta a causa della sua omosessualità. Tuttavia, non è certo codardo, e la sua forza è quella di un leone. Funziona tutto? Un po’, ma questi temi della comunità LGBTQ+ o della salute mentale con qualche risonanza o ripagano.

Sono sicuro regista Paco Leon aveva grandi ambizioni di trasformare un racconto in questioni sociali moderne e di trasformarlo in una storia di formazione con un peso reale. Tuttavia, mentre il film continua, la narrazione diventa uno dei film più fuorvianti e contorti della memoria recente. Arcobalenooltre a una scena visivamente splendida di Michael Jackson che cavalca un raggio del casting delle dimensioni del Falkor La storia infinitail film di León è una grande delusione.

