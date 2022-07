Recensione Purple Hearts (2022): una storia profondamente sentita sul matrimonio falso

Riepilogo

Cuori viola è un film d’amore sincero che è più grintoso di molti altri film d’amore di Netflix. È carino ed emozionante, e con qualche momento divertente occasionale, Cuori viola è un bell’orologio per il fine settimana.

Questa recensione del film Netflix Purple Hearts (2022) non contiene spoiler.

Nell’ultimo film di Netflix, Cuori viola interpreta Sofia Carson e Nicholas Galitzine nei panni di Cassie e Luke, una coppia di individui al verde alla disperata ricerca di denaro. Cassie ha bisogno di soldi per coprire la sua assicurazione medica, mentre Luke ha bisogno di contanti per ripagare il suo spacciatore. E poiché Luke si è recentemente arruolato nei marines, suggerisce che se si sposano, coprirà tutti i loro problemi. Che cosa potrebbe andare storto? Bene, guarda e lo scoprirai.

La parte bella di Cuori viola è che si allontana dalla banalità di altri film romantici. Invece, porta alcuni problemi della vita reale e li fonde nella piccola storia ordinata che Cuori viola racconta al suo pubblico in poco più di due ore. Se il film potesse essere paragonato a qualcosa, lo sarebbe È nata una stella. Come il film del 2018, Cuori viola ha felicità, tristezza e una canzone per ogni occasione. Mentre Cuori viola potrebbe non avere lo stesso impatto emotivo, è comunque molto sentito ed è difficile non affezionarsi ai personaggi nel corso del film.

Il film, basato sull’omonimo libro del 2017 di Tess Wakefield, si muove come ci si aspetterebbe da questo tipo di film. E quello che intendo con questo è che senti quando ci sarà un punto di svolta, sia per il personaggio che per la trama. E mentre Tess Wakefield potrebbe essere più nota per la produzione di narrativa per giovani lettori, il romanzo è stato il suo primo romanzo rivolto esclusivamente a lettori adulti. Anche così, che tu sia un adulto o un adolescente, dovresti essere in grado di divertirti Cuori viola.

I fan di Sofia Carson saranno contenti del film. Non solo è l’attrice protagonista, ma scrive la colonna sonora del film e funge da produttrice esecutiva. Potrebbe non essere un film perfetto, ma posso garantire che c’è molto peggio da guardare. Le star principali, Sofia Carson e Nicholas Galitzine, interpretano ruoli decenti, ed è sicuro dire che non sarà l’ultima che li vedrai sul grande schermo.

