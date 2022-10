Recensione Old People – una storia bizzarra sugli anziani zombi

Caricamento dati JustWatch…

Questo film cerca di dare un significato più profondo a una narrazione sui vecchi zombi. E fallisce miseramente. Invece, si presenta come una predica e riesce a offendere la popolazione più anziana.

Questa recensione del film Netflix Old People non contiene spoiler.

Scritto e diretto da Andy Fescher, Anziani è un film horror tedesco in stile zombi con un concetto bizzarro. In quest’ultimo Netflix storia dell’orrore, gli anziani di una piccola città ne hanno avuto abbastanza con i giovani di oggi e hanno deciso di fare qualcosa di piuttosto estremo al riguardo.

Anziani inizia come dovrebbe fare qualsiasi buon film horror sugli anziani simili a zombi, con un signore più anziano che si alza dalla sedia a rotelle e schiaccia il cranio del suo assistente sanitario a casa. Poi incontriamo i nostri personaggi principali: Ella (Melika Foroutan) e i suoi due figli, Laura (Bianca Nawrath) e Noè (Otto Emil Koch), tornando nella sua città natale per il matrimonio di sua sorella. L’ex marito di Ella, Lukas (Stefano Luca) vive ancora nella cittadina di mare con la sua ragazza, Kim (Anna Underberger), che guarda caso fa la badante presso la casa di cura locale, dove risiede il padre di Ella.

Il film trascorre molto tempo nella prima metà introducendo questi personaggi e le dinamiche tra di loro. Kim è gelosa dell’ex moglie di Lukas, i bambini vorrebbero che i loro genitori tornassero insieme e, naturalmente, Ella si è allontanata dal suo anziano padre che ora ha smesso di parlare.

In realtà, tutti gli anziani della città hanno completamente smesso di usare le parole per comunicare. Tutto quello che fanno è fissare i nostri contatti. Quelle scene dovrebbero essere inquietanti, ma è al limite del ridicolo. Apprendiamo anche che la casa di cura è gravemente a corto di personale e che i residenti non vengono trattati particolarmente bene. Entro la fine del matrimonio, si scatena l’inferno e ogni singolo adulto più anziano in città si alza dalla sedia a rotelle, getta via le bombole di ossigeno e inizia a uccidere chiunque abbia meno di 50 anni.

Anziani usa molti classici tropi horror. Abbiamo una piccola città inquietante in cui qualcosa non va. Ci sono personaggi sgradevoli che non vediamo l’ora di vedere assassinati. I jumpscares sono nel menu.

E, naturalmente, una coppia viene uccisa per aver osato fare sesso. La ciliegina sulla torta è un signore anziano tipo Mike Myers con una forza sovrumana che è quasi impossibile da uccidere. (Mi ha fatto chiedere perché un uomo così forte risieda in una casa di cura in primo luogo. Potrebbe facilmente vivere da solo nel mezzo della Foresta Nera, tagliando legna da ardere e cacciando orsi per divertimento). Combina elementi dei generi slasher e zombi con scarsi risultati. Nonostante il tentativo del film di creare tensione, la maggior parte di questi sforzi tende a fallire. Alcune scene che avrebbero dovuto essere spaventose hanno suscitato risate incontrollabili.

Il problema con Netflix Anziani è che si prende troppo sul serio. Continua a tamburellare nel messaggio “onora i tuoi anziani” più e più volte, ma non spiega cosa abbia causato lo scatto di questi anziani all’improvviso.

Il film presenta tutti questi pensionati assassini ancora perfettamente capaci di pensare e ragionare, quindi le loro azioni hanno poco senso. Cerca di dare un significato più profondo a una narrazione sui vecchi zombi. E fallisce miseramente. Invece, si presenta come una predica e riesce a offendere la popolazione più anziana. Raggiungere la vecchiaia non ci trasforma in muti senza cervello. Almeno, spero di no. Potrei tornare su questa recensione tra 40 anni per dare un aggiornamento.

