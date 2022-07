Recensione Not Okay – una commedia fulminea e irriverente

Riepilogo

Non va bene è una commedia fulminea e irriverente con una straordinaria interpretazione di Mia Isaac.

Semmai, cosa è Quinn Shephard Non va bene manca di pensiero originale, sostituisce facendo punti ovviamente necessari in una nuova presentazione. Viviamo in un’era in cui le piattaforme di social media come Instagram, Twitter e Facebook sono terre desolate tossiche. Tutti portano a disturbi della salute mentale come ansia e depressione. (Se l’utilizzo medio è di tre ore o più al giorno). Questo è sconcertante poiché viviamo anche in un’era in cui i giovani sono fortemente coinvolti nei movimenti per la giustizia sociale. E questo è il problema Non va bene vuole esporre – l’industria artigianale del narcisismo, il tipo che usa l’empatia per sostenersi e viene monetizzato. Sì, questo è ovvio per la maggior parte. Eppure scommetto che la maggior parte degli utenti dei social media ha bisogno di una buona dose della propria ipocrisia.

Non va bene segue Danni Sanders (di bufalo Zoey Deutch), un editor di foto che molti chiamerebbero semplicemente ingenuo a causa del suo aspetto. Tuttavia, è solo una millennial ignorante che non riesce a entrare in empatia con le difficoltà o gli svantaggi degli altri. Ad esempio, ha scritto dei suoi rimpianti per non essere stata presente per gli attacchi dell’11 settembre. Sì, avete letto bene. Perché si sente così? In quel periodo era in crociera con i suoi genitori. Purtroppo per lei, non ha mai conosciuto nessuno che sia morto durante la tragedia. Naturalmente, il suo capo vuole licenziarla e i suoi colleghi non la rispettano perché è inconsapevolmente irrispettosa nei confronti dei gruppi svantaggiati. Ad esempio, pensa che le minoranze abbiano tutto perché hanno un senso di comunità, come le serate di bowling LGBTQ+.

Danni ha anche una cotta per una star dei social media, Colin (L’abito Dylan O’Brien, esilarante qui), e gli mente sul fatto di andare in un ritiro di scrittore in Francia. Mentre cerca di mentire al suo capo e ai genitori riguardo all’andare, si verifica un attacco terroristico a Parigi. Sfortunatamente per lei, ha già falsificato e pubblicato più post sui social media che era lì. Poi, quando molti l’hanno contattata, incluso Colin, per vedere se stesse bene, ha sviluppato uno dei peggiori disturbi della personalità istrionica che il mondo abbia mai visto. Lei fa finta di essere lì. Frequenta persino gruppi di auto-aiuto di sopravvissuti alla violenza armata per ottenere informazioni. Lì, fa amicizia con una sopravvissuta alla sparatoria a scuola Rowan (Mia Isaac), che la aiuta a trovare la sua “voce” e una falsa. Questo avvia il movimento “Not Okay” che prende d’assalto i social media.

Shephard ha anche scritto la sceneggiatura, e c’è uno strano mix di umorismo irriverente mentre si trasforma in una commedia commovente mentre Danni di Deutch inizia a vedere e sentire gli errori dei suoi modi. Mentre i primi due atti hanno un tocco meravigliosamente abile che mostra adeguatamente la differenza tra il narcisismo di Danni e le motivazioni altruistiche di Rowan, queste intuizioni sono per la maggior parte ampie piuttosto che nitide come rasoi. Colin che usa Danni per il suo status sui social media non è certo rivoluzionario. Ad esempio, c’è una scena in cui Colin eiacula dentro Danni quando si mettono insieme nel bagno del club, ma lui torna su quel cavallo con altre due donne mentre Danni va in farmacia a comprare del Piano B. Sì, i ragazzi sono maiali. C’è dell’umorismo oscuro, e in gran parte è divertente, ma Shephard avrebbe potuto andare in rovina qui e ritirarsi notevolmente.

Tuttavia, l’atto finale prende una svolta più coraggiosa della maggior parte, dove non ci sarà un chiaro inchino legato a questo finale. Mentre Deutch ha già interpretato questo ruolo (Zombielandia), fa un bel mix di dialoghi nitidi e umorismo rabbrividito. Anche se questo non si avvicina alla sua performance in Bufalo, che era traboccante di temerarietà, questo non è nemmeno esattamente Archie Bunker. Il suo personaggio alla fine diventa a tutto tondo. La trasformazione passa da esagerata a naturale, come vedrai nella scena finale, che è intenzionale.

La migliore interpretazione del film appartiene a Non farmi andare Mia Isacco. È semplicemente eccezionale qui, e gli ultimi momenti del film avvolgono l’arco metaforico del film in cui Shephard rivela finalmente le sue intenzioni. L’artificialità e l’insincerità dei social media su questioni significative non possono competere con qualcuno che ci crede davvero. Il risultato è un messaggio che la maggior parte dovrebbe prendere a cuore: non puoi fingere la tua voce. E finché non lo trovi, ti fai da parte per coloro che hanno la capacità e il potere di usarlo.

