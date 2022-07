Recensione Non farmi andare

Riepilogo

Nonostante due buone prestazioni, l’unica cosa Non farmi andare dimostra che non possiamo avere cose belle.

Questa recensione del film originale Amazon Don’t Make Me Go non contiene spoiler.

Dai un’occhiata al nostro articolo: tutto ciò che sappiamo su Don’t Make Me Go.

Non possiamo avere cose belle. Ripeterò quelle prime sei parole due volte prima di finire questa recensione dell’ultima di Hannah Marks. Film come questo di solito finiscono in due modi prima che si avvicini al momento del bivio. Questo tipo di film funziona in un modo che si accumula fino al punto di manipolazione. Ti aspetti che il film finisca in un modo che sarà così disgustosamente dolce, forse anche divertente. L’altra aspettativa potrebbe farti avere un pianto catartico. Molto raramente si possono fare entrambe le cose, almeno, ecco dove ero sicuro che eravamo diretti davanti a un tale inaspettato e inesplicabile diversione del terzo atto di Vera Herbert (Imbarazzante) script che annulla tutto il lavoro intelligente svolto qui. Invece di prendere a sinistra o a destra, Non farmi andare sale nel mezzo di quel bivio e va fuoristrada. Ancora una volta, non possiamo avere cose belle.

La sceneggiatura di Herbert segue due personaggi centrali. Uno è Max Park (John Cho), un insegnante che ha appena scoperto di avere una forma terminale di cancro chiamata Cordoma. È raro perché rappresenta solo l’1% di tutti i tumori. Questo rende le sue opzioni limitate. Può scegliere un intervento chirurgico, che gli dà l’80% di possibilità di morire sul tavolo. Se rinuncia alla procedura, ha circa un anno, forse meno. Il problema è che sta crescendo da solo una figlia di 16 anni, Walley (la nuova arrivata Mia Isaac). Max sa di essere la sua unica famiglia. Quindi, vuole prendersi l’anno per assicurarsi che si prenda cura di lei. Ciò significa fare un viaggio in macchina a New Orleans con la scusa di partecipare alla sua riunione del college, ma vuole segretamente riunire Walley con sua madre.

Il film di Marks ha due ottime interpretazioni, il che è un peccato considerando tutta la buona volontà accumulata qui. Cho porta tratti di stoicismo, tratti emotivamente forti e un grande idiota quando cerca di impressionare sua figlia. Lo fa in un modo che farà svenire qualsiasi donna oltre i trent’anni. (Anche il “dad bod” è apparentemente in ora, quindi rallegrati). È divertente e persino commovente riguardo al grande momento verso il quale il film sta costruendo. Tuttavia, la sorpresa qui è Isaac. È una vera scoperta che non ha problemi a trattenersi. Isaac porta intelligenza, persino grazia, combinata con esuberanza e ansia giovanile, il tutto dando una svolta divertente al suo personaggio. Entrambi sono meravigliosi qui e guardarli interagire sullo schermo è terribilmente divertente. La loro relazione potrebbe aver dato ragione a Euripide quando disse: “A un padre che invecchia, niente è più caro di una figlia”.

Questo è ciò che fa Non farmi andare così deludente. Sì, abbiamo già visto film di viaggi su strada come questo. Tuttavia, ciò non significa che quando qualcosa è simile, non puoi crearne uno buono. In effetti, dovresti resistere all’impulso di essere diverso per amore delle differenze. Questo è ciò che si è svolto per lei. Il passaggio nel terzo atto è gestito goffamente ed è forzato. Quindi, un notevole cambiamento di tono arriva con una narrazione che sembra essere stata strappata da un brutto romanzo per giovani adulti. E infine, sebbene non comune, uno dei personaggi principali si comporta in modo così peculiare che nessuna traccia di emozione umana verrebbe con qualcosa di così rivoluzionario come questo.

Quello che succede qui alla fine del film di Marks toglie semplicemente troppo dalla memoria dei primi 90 minuti. Questo non fa Non farmi andare male, tutt’altro. Non può essere raccomandato. Come ho detto prima, significa solo che non possiamo avere cose belle.

Cosa ne pensi del film Amazon Don’t Make Me Go? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo film con un abbonamento ad Amazon Prime.

Imparentato