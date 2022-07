Recensione Navalny – uomo in piedi, uomo in piedi

Riepilogo

Sorprendente e decisamente agghiacciante, Navalny si svolge come un thriller politico strettamente avvolto con risultati tragici.

Questa recensione del documentario della CNN e della HBO Max Navalny conterrà spoiler.

Ci sono stati molti grandi lavori sui dissidenti negli ultimi dieci anni. Il primo che mi viene in mente è il libro di Betty Medsger, Il furto con scasso: la scoperta dell’FBI segreta di J. Edgar Hoover, un capolavoro che indaga su un piccolo gruppo di cittadini che sfidano il modo in cui una figura politica esercita il proprio potere. Più recentemente, hai il pluripremiato documentario, intitolato più giustamente, Il dissidente. Un documentario che copre Washington Post la scomparsa del giornalista Jamal Khashoggi mentre copriva il regime al potere dell’Arabia Saudita. Tuttavia, questi film coprono i media e i cittadini. Navalny è un nuovo documentario della CNN e della HBO MAX che segue un rivale politico che sfida il presidente russo in carica correndo contro di lui. Se ciò che traspare sullo schermo è mai stato scritto in un film di fantasia, le persone avranno difficoltà a crederci.

Navalny copre il tentativo di omicidio e ciò che è accaduto dopo il leader dell’opposizione russa e candidato alla presidenza Alexei Navalny. Durante un volo da Tomsk a Mosca, l’aereo deve effettuare un atterraggio di emergenza quando l’uomo si ammala. Successivamente, uno screening ha rilevato i tratti di un agente nervino impossibile da rilevare nel suo sistema, Novichok. Dopo due giorni in un ospedale russo, la sua famiglia ottiene il permesso di vederlo e trasferirlo in Germania. Ha fatto una guarigione, considerata miracolosa. Come mai? Semplicemente perché nessuno è stato conosciuto per sopravvivere a un attacco di Novichok. Immediatamente, Navalny sospetta e accusa il Cremlino del tentativo di omicidio su ordine di lei sa chi.

Mentre si sta riprendendo fuori dalla Russia, elabora una strategia per la sua prossima mossa mentre ricerca chi c’era dietro l’attentato alla sua vita. Con l’aiuto del giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev e della giornalista investigativa russa Maria Pevchikh, anche a capo della Fondazione anticorruzione, approfondiscono il caso perché i funzionari russi si rifiutano di farlo. Grosev lavora per Bellingcat, una testata giornalistica investigativa globale che aiuta Navalny a raccogliere informazioni sui suoi aggressori con un sofisticato metodo di data mining. Da lì, possono produrre diversi funzionari del Cremlino e fare riferimento alla loro posizione durante il volo di Navalny.

Quello che succede dopo è davvero scioccante. Un documentario sorprendente e decisamente agghiacciante che si svolge come un thriller politico strettamente avvolto. Quei quarantanove minuti segnati da quella tanto chiacchierata sequenza di circa dieci minuti saranno ricordati per decenni. Man mano che ogni momento passa da quel punto, ogni azione di gruppo crea maggiore importanza e significato. A questo punto, Navalny, un animale politico che sa utilizzare la tecnologia e i social media a suo notevole vantaggio, la sua fiducia cresce. Anche Grosev commenta che sarà il prossimo presidente russo. Man mano che la sua fiducia cresce, continua a rispondere alle domande nella telecamera. Le sue convinzioni. Parla della pianificazione dei suoi prossimi passi e del motivo per cui lo sta facendo. Tuttavia, sa che il suo tempo è poco. E, forse, legato alle conseguenze di stare in piedi di fronte a dire la verità al potere.

Il film di Daniel Roher si basa sull’accoglienza di un eroe, ma rapidamente si instaura una realtà che fa riflettere. La scena finale del suo film documentario mi ricorda la sequenza del film di Steven Spielberg, Ponte delle Spie. Sebbene altamente drammatizzato e discostandosi da alcuni documenti storici, quel film racconta una breve storia di dissidenti contro i regimi di governo fascisti. Mark Rylance, che interpreta la spia russa Rudolph Abel, racconta al suo avvocato come gli ricorda un uomo che si alzava in piedi ogni volta che veniva picchiato a terra. Uomo in piedi, lo chiama. Lascia che affondi, e mentre la scena finale svanisce nel nero, saprai di cosa sto parlando. Navalny commenta persino l’importanza di continuare a interrogare, sfidare ed esporre coloro che detengono il potere senza supervisione.

Splendido e tragico, quello di Roher Navalny è il singolare documentario moderno sul potere dei dissidenti e su quanto sia importante mettere in discussione l’autorità. Non importa dove porti o possa finire.

