Recensione My Father’s Dragon: calda, vibrante e fantasiosa

Un film d’animazione caldo, vibrante ed enfaticamente fantasioso che parla delle emozioni che non possiamo vedere sotto la superficie.

Il drago di mio padre si basa sul 1948 romanzo illustrato per bambini. Scritto da Ruth Stiles, ha generato una trilogia ed è considerata un’opera fondamentale nella letteratura illustrata per bambini. Il film è stato adattato dal regista irlandese Nora Twomey (Il capofamiglia) e Alla rovescia scriba Meg Le Fauve. Con questo tipo di pedigree, è difficile non immaginare che gli spettatori si aspettano una bella sorpresa. E hanno ricevuto un film d’animazione caldo, vibrante ed empaticamente fantasioso che rivaleggia con il materiale originale.

La storia segue Elmer (Camere Giacobbe Tremblay), un ragazzo la cui famiglia è caduta in tempi difficili. La madre di Elmer (La Pietra della Pazienza Golshifteh Farahani) aveva un fiorente negozio di alimentari nel piccolo villaggio. Tuttavia, sono costretti a chiudere l’attività col passare del tempo. Tutto ciò che resta è il ricordo affettuoso di Elmer dei vivaci mandarini arancioni che sua madre vendeva, i suoi preferiti. Sebbene sia sempre ottimista, Elmer la incoraggia a provare la grande città e ad aprire un negozio come una volta. Tuttavia, la madre di Elmer non riesce a trovare lavoro. Vivono in un appartamento fatiscente, dove nemmeno lei può contrattare i prezzi, per il quale è rinomata. Dopo una notte di stress e di non essere in grado di trovare lavoro, urla a Elmer e lui scappa in città.

Da lì, si imbatte in un gatto parlante (Whoopi Goldberg), che conduce Elmer alla misteriosa Isola Selvaggia. Riceve aiuto da una frizzante mentre giustamente chiamato Soda (doppiato da Judy Greer). Elmer tenta di salvare un adorabile drago, Boris (Cose più strane‘ Gaten Matarazzo), che impedisce all’isola di affondare. Elmer sgancia Boris e, con dispiacere del capo dell’isola, un gorilla di nome Saiwa (il grande Ian Mc Shane). Con un’ala rotta, si misero alla ricerca di una tartaruga Aratuah. Come mai? Diranno a Boris come diventare un drago eterno, complicato dalla sua ala spezzata e dalla paura dell’acqua e del fuoco. In cambio, Boris aiuterà Elmer a raccogliere abbastanza soldi in modo che la sua famiglia possa aprire un altro negozio di famiglia.













Il drago di mio padre può essere commovente e rassicurante per la vita mentre genera una buona dose di suspense per un film d’animazione per bambini. C’è così tanto da masticare, con le emozioni che scorrono sotto la superficie di una famiglia e di una casa distrutte che potrebbero andare completamente in pezzi da un momento all’altro. Se pensi ad alcuni dei grandi film in cui i bambini entrano in mondi per lavorare attraverso il trauma, che può variare dal dolore fisico fino al tributo emotivo dell’abbandono infantile, questo funziona, ma non allo stesso livello elevato.

La trama del film invoca un facile confronto con Lo strumento terapeuta di John Gottman, The Angry Iceberg. Sebbene questo sia stato inventato ben dopo il materiale di partenza, la metafora è ovvia. Il drago di mio padre parla delle emozioni che accadono sotto la superficie con Elmer e sua madre. L’isola rappresenta le loro vite. L’isola sta affondando a causa di emozioni come tristezza, solitudine, sopraffazione, stress, ansia e persino disprezzo. Puoi individuarli quando guardi indietro I draghi di mio padre puzzle colorato emotivo.

E la soluzione per liberare l’isola dall’affondamento è venire a patti con quei problemi irrisolti che possono affondare o, in quei casi, liberare Elmer. Film d’animazione per famiglie come Il drago di mio padre non venite spesso. Con un cast vocale impressionante, una bellissima animazione 2D e temi ben intenzionati che suonano veri, fai presto l’adorabile viaggio insieme alla tua famiglia.









