Recensione Mirror, Mirror (2022): abbracciare noi stessi è l’unico modo in cui possiamo accettare gli altri

Questa recensione del film Netflix Mirror, Mirror (2022) non contiene spoiler o punti di trama significativi.

Specchio specchio è una commedia drammatica spagnola del regista vincitore del premio Goya Marc Crehuet. Il suo ultimo affronta le questioni delle aziende che commercializzano pensieri e temi importanti ai membri della comunità LGBTQ+. Il film potrebbe lasciare alcuni perplessi, considerando che il personaggio che innesca l’adozione di un cambiamento nel marketing verso un mondo che sta diventando sempre più non binario è disturbato dalla disforia di genere e dalla transizione della propria sorella. Considerando che Human Rights Watch ha riferito del rigetto da parte della Spagna di un disegno di legge che sarebbe stata una proposta legislativa storica che avrebbe consentito il riconoscimento legale del genere basato sull’autodeterminazione, ciò riflette i valori della Spagna? Non necessariamente.

Specchio specchio segue quattro personaggi principali ossessionati dai loro pensieri più intimi e dalle insicurezze si svolge nella stessa azienda di cosmetici nel suo 50° anniversario. Hai l’unico Álvaro (Santi Millan), cresciuto pensando che sia speciale, ma il suo lavoro lo lascia insoddisfatto. La sua assistente Paula (Natalia de Molina) pubblica video sui social media, abbandonando metodi di marketing antiquati alla popolazione più non binaria. Sua sorella, Cristina (Malena Alterio), è tradizionale, sposata con figli e, come Alvaro, non riesce a pensare alle società che stanno trasformando le loro strategie di business come una nuova normalità. Poi c’è Alberto (Carlos Areces). Questo dolce b*****d adora le parole e i toni vibranti e setosi di Glenn Medeiros. È il suo spazio sicuro, poiché ha insicurezze profonde che ti immagineresti la maggior parte degli uomini single, calvi e grassi di una certa età.

La sceneggiatura di Crehuet utilizza lo strumento narrativo dei personaggi, dal cast principale ai ruoli minori, facendo in modo che le loro riflessioni dicano la verità su come si sentono, nonostante la faccia che hanno per il pubblico. È un dispositivo che temevo potesse invecchiare, ma sorprendentemente funziona. Hai dei bei tocchi qui, come Cristina che si vede come un uomo. Paula lotta con i suoi valori in contrasto con le sue ambizioni. Anche la perdita delle riflessioni di Alvero quando non sa più chi è. La sceneggiatura ha delle risate autentiche ed è la vetrina di un attore, consentendo loro la libertà di mostrare lati diversi e punti di vista tridimensionali di ogni personaggio. La svolta più divertente è quella di Alberto di Areces. Passa da un adorabile perdente a un uomo d’azione troppo sicuro di sé e persino brutale, il che è innegabilmente divertente. Allo stesso tempo, Alterio dà la svolta più sentita del film.

Specchio specchio riflette la chiusura mentale continua di un mondo ostinato. Coloro che non vogliono cambiare e persino i valori di una generazione più giovane vengono utilizzati per scopi di autopromozione e non abbracciano sinceramente il cambiamento. Vedrai personaggi che si liberano dalle norme socializzate, mentre altri si spostano nel mondo aziendale, compromettendo i loro valori, il tutto sapendo che non possono cambiare il sistema dall’interno se vogliono rimanere in gioco. Tuttavia, alla fine del film, le scene finali, divertenti ma inquietanti di Crehuet, parlano in modo eloquente di quanto siamo tutti persi.

Dopotutto, se non possiamo accettare il nostro vero io, come possiamo accettare gli altri?

Puoi guardare Mirror, Mirror con un abbonamento a Netflix.