Recensione Mija – storia potente che vede i figli degli immigrati che inseguono i loro sogni

Il mio cuore era pieno e poi si spezzava simultaneamente per tutto il tempo. Ho riso, pianto e imparato: un documentario molto speciale e perspicace.

Mija racconta le storie emotive e complesse di Doris Muñoz e Jacks Haupt, le figlie di immigrati privi di documenti dal Messico, mentre navigano nella loro carriera nell’industria musicale. Mija è il film d’esordio della regista messicana americana Isabel Castro ed è stato presentato in anteprima con recensioni entusiastiche al Sundance Film Festival di quest’anno.

Come molte storie di successo, c’è questa nuvola nera di pressione sullo sfondo, che è la forza trainante, e queste sono le storie che il pubblico ricorda e apprezza. Ci piace guardare la piccola persona che diventa grande, ci piace vedere il successo di coloro che devono lottare e lavorare per questo. Passione e talento solo a volte vanno così lontano, e qui lo fanno non solo per se stessi, ma per le loro famiglie.

La realtà è che i genitori di Doris hanno rischiato tutto, lasciato tutto per venire negli Stati Uniti per dare ai loro figli una vita migliore, e poi i bambini trascorrono la loro vita onorando quel sacrificio: un enorme carico emotivo da donare e portare. Ciò che rende questo film documentario così potente e tragico è che mentre l’obiettivo principale è Doris, entrambi i musicisti/artisti condividono l’onnipresente senso di colpa di essere i primi membri nati in America delle loro famiglie prive di documenti e combattono per scoprire chi sono e chi vogliono essere con più identità che si fondono insieme. Questo documentario condivide le loro storie, le loro lotte, i momenti belli e quelli brutti, nel loro viaggio verso il successo nell’industria musicale.

Ho adorato il fatto che l’amore di Doris per la musica derivi dal desiderio di entrare in contatto con la sua cultura messicana, poiché la musica è qualcosa che unisce le persone. Sebbene questo documentario abbia aspetti di speranza e trionfo, ci sono realtà che colpiscono duramente, come crescere con la paura costante che la tua famiglia venga deportata, essere iperconsapevole che sei l’unico ad avere i documenti, e poi lei fratello viene effettivamente deportato e la famiglia vive con “la colpa del sopravvissuto”. Argomenti che molti di noi non possono nemmeno immaginare.

Lo stile delle riprese è un misto di riprese fly-on-the-wall e home video. È estremamente ben curato e la narrazione/voce fuori campo di Doris è cupa e aiuta a guidarci lungo il suo viaggio. Ci vengono rilasciate interviste personali e vulnerabili, momenti speciali in famiglia, vecchi video amatoriali e possiamo vederli fare musica dietro le quinte.

Questo documentario offre una visione reale e genuina del mondo e della vita di com’è essere un immigrato negli Stati Uniti e di com’è essere un membro legale della tua famiglia di immigrati. Le paure, le turbolenze, ma anche la passione, l’amore e la voglia di restare negli Stati Uniti. C’è anche il tema delle arti: come le arti possono essere un sogno, ma anche essere una carriera praticabile e come le persone/i genitori dovrebbero prenderlo sul serio. Il finale mi ha fatto piangere, ma lacrime di gioia e tristezza. Una storia così emotivamente guidata, probabilmente senza rendersene conto. Con una durata di un’ora e venticinque minuti, questo film documentario è uno che dovresti aggiungere alla tua lista.

