Recensione Meet Cute (2022) – Pete Davidson e Kaley Cuoco brillano

Per Gary, incontrare Sheila è una pura coincidenza. Per Sheila, lo fa da molto tempo.

Nella nuova commedia romantica, Incontra carino, seguiamo Sheila (Kaley Cuoco) e ha uno scontro con Gary (Pete Davidson) in un bar. I due hanno un inizio imbarazzante finché Sheila non dice che viene dal futuro. Gary morde quello che percepisce come uno scherzo e promuove ancora di più la data andando a prendere cibo e poi dessert. Il fatto è che Sheila non stava mentendo sull’essere dal futuro, lo è, e questo appuntamento è ciò a cui continua a tornare poiché lo percepisce come il giorno più felice della sua vita.

Potrebbe sembrare che questo sia solo un altro riff su Il giorno della marmotta formula di essere bloccati in un ciclo temporale. No, ciò che differenzia questo film da quello è il fatto che Sheila, in qualsiasi momento, può procedere al giorno successivo. Tuttavia, continua a tornare su questa scena perché qualcosa le impedisce di continuare fino al giorno successivo. Il regista Alex Lehmann fa un buon lavoro cercando di differenziare abbastanza questo film, dandogli comunque un cuore. La bellissima musica abbinata ad alcune scene dei due al loro appuntamento ha davvero mostrato l’amore condiviso in questi teneri momenti.

Incontra carino potrebbe non essere la commedia romantica più rivoluzionaria che ci sia mai stata, ma ciò che la scrittrice Noga Pnueli fa così bene è mostrare il desiderio di un giorno perfetto. Sheila è ferita, si dice attraverso il dialogo, ma viene anche mostrato attraverso il suo entusiasmo nel continuare a rendere questa notte perfetta come sempre. Kaley Cuoco fa un lavoro straordinario mostrando il desiderio di una vita migliore, ma la paura di inseguirla davvero. Anche se crede che questo la stia aiutando, non riesce a vedere il danno emotivo che provoca costantemente su se stessa costringendo lo stesso giorno a ripetersi più e più volte.

Tuttavia, Sheila non sta solo facendo del male a se stessa intrappolandosi in questa porta girevole dei giorni, sta anche facendo del male a Gary che è emotivamente bloccato in questo momento. Sheila trascorre il suo tempo cercando di cambiare e alterare Gary in un modo che soddisfi i suoi desideri perfetti, senza tener conto di ciò che questo porta via anche da Gary. Pete Davidson, in questo ruolo, sta facendo qualcosa che non aveva mai fatto prima come attore. Davidson ha una reputazione come attore e i suoi ruoli sembrano seguire l’esempio. Qui butta via tutti gli elementi comici rumorosi e roboanti per cui è noto e cerca di trovare qualcosa di molto più tenero e puro. Gary non sa cosa sta succedendo, ma può ancora sentire emotivamente il peso della situazione. Pete Davidson lo interpreta magnificamente dando una performance del tutto sincera.

Incontra carino non fa nulla per cambiare la rom-com, ma è comunque un’aggiunta preziosa. Pete Davidson e Kaley Cuoco hanno un’intesa sorprendentemente buona in ruoli che sono contro il loro genere per loro come attori. A volte è molto prevedibile, ma è carino, ed è tutto ciò che puoi chiedere a un film come questo.

