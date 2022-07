Recensione Love Accidentally (2022): questa commedia romantica da rivali con gli amanti dell’ufficio non ha la chimica per sostenerla

Riepilogo

La mancanza di chimica riempie questo ufficio rivaleggia con la commedia romantica degli amanti di Amazon Prime FreeVee. Nemmeno Brenda Song può salvare questo film fatto male e scritto male.

Questa recensione del film Amazon Prime FreeVee Love Accidentally non contiene spoiler.

Forse non sorprende che una commedia romantica realizzata da Amazon Prime FreeVee manchi di qualità. di Peter Sullivan Ama per caso (2022), ti darà un nuovo apprezzamento per la qualità delle recenti commedie romantiche di Netflix. La sceneggiatura di Robert Dean Klein segue una tradizionale storia di rivali in ufficio con gli amanti, ma non riesce mai ad entusiasmare il pubblico.

Alexa (Brenda Song) è una rappresentante di vendita pubblicitaria determinata e seria che non vuole altro che scalare i ranghi dell’agenzia in cui lavora. Ma il suo capo non si accontenta di darle semplicemente una promozione. Invece, Debra (Denise Richards) mette insieme una competizione tra lei e il suo collega Jason (Aaron O’Connell) per chi otterrà la promozione a Direttore delle vendite. Vince chi convince l’enologo Craig (Maxwell Caulfield) a firmare con loro. Jason è un nuovo arrivato presuntuoso e Alexa si risente del fatto che venga considerato per la stessa posizione, considerando quanti anni ha lavorato lì.

Nel frattempo, il suo ragazzo Perry (Gib Gerard) rompe con Alexa su consiglio del suo life coach. Scrive un lungo messaggio alla sua migliore amica e collega Hannah (Brooke Newton) lamentandosi del suo crepacuore, ma lo invia al numero sbagliato perché ha recentemente ricevuto un nuovo telefono. A sua insaputa, Jason è il destinatario del messaggio e ha anche recentemente rotto. I due iniziano un’amicizia anonima su testo e legame, nonostante cerchino continuamente di superarsi a vicenda professionalmente.

Questa premessa, sebbene eccessivamente investita in tropi romantici, potrebbe funzionare se i protagonisti avessero la chimica per farcela. Ma sfortunatamente, Song e O’Connell semplicemente non ce l’hanno ed è quasi difficile credere che Song possa offrire una performance così poco coinvolgente. C’è poco o nessun sviluppo del personaggio per la maggior parte dei personaggi, di cui ci viene detto molto poco. Anche i loro spazi non ci dicono nulla di loro con il design della produzione che sembra il più generico possibile. Il design dei costumi è pessimo e il montaggio è goffo e obsoleto. Ha meno talento visivo di un film Hallmark.

A parte tutto questo, la maggior parte della presunta connessione romantica avviene tra la coppia principale tramite testo. Questo è stato fatto bene nei film prima, ma Ama per caso alterna tra la visualizzazione dei testi sui loro telefoni, la loro visualizzazione sullo schermo e l’utilizzo della funzione voice-to-text da parte dei personaggi. E chi diavolo usa il voice-to-text solo per dire “Hey”?

Ama per caso spera sicuramente di giocare fuori dal Negozio dietro l’angolo e C’è posta per lei concept, ma non riesce a fornire alcuna scintilla nella corrispondenza online di Alexa e Jason. Inoltre, non tenta mai di affrontare qualcosa di più grande della storia d’amore, quando c’era un’opportunità perfetta per fornire commenti sulle donne sul posto di lavoro e su come spesso vengono ignorate per uomini meno qualificati. Sfortunatamente, questa commedia romantica è praticamente ciò che ti aspetteresti di ottenere su una piattaforma gratuita.

