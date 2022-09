Recensione Lou (2022): un thriller orrendamente noioso

Questa recensione del film Netflix Lou (2022) non contiene spoiler.

Ora ho vissuto abbastanza a lungo per vedere un film in cui il Ragazze d’oro possono prendere a calci in culo e prendere i nomi più tardi mentre le loro vittime piangono prima che le loro vite finiscano da un momento all’altro. Questo è il tipo di esperienza cinematografica da cui ottieni Lou. Questo è un film d’azione con protagonista Allison Janney, 6 piedi e 62 anni, in cui Netflix cerca di realizzare una versione scontata di Bob Odenkirk Nessuno. Nonostante la mirabile svolta di Janney, Lou non ha lo scricchiolio delle ossa o lo spacco delle labbra, ma manca dell’umiltà e dell’autoironia di un killer senza pretese che si nasconde in bella vista.

Lou vede Janney nei panni del protagonista che vive una vita tranquilla e stoica nel nord-ovest del Pacifico. Lou è brutale e intransigente. Cacciatrice e seguace, ignora le leggi ovvie dello sceriffo locale (Matt Craven) sulla stagione di caccia. Affitta un’altra proprietà che possiede accanto. Quella persona è un genitore single, Hannah (Jurnee Smollett). Ha una bambina piccola, Vee (Ridley Ashlee Bateman). Questo non le offre alcuna buona volontà con Lou.

La statuaria e tempestosa Lou chiede ad Hannah di pagare l’affitto in tempo, anche se la peggiore tempesta dell’ultimo secolo sta per abbattersi su di loro. Va bene finché il presunto marito morto di Hannah, Philip (Logan Marshall-Green), si presenta per rapire Vee nel mezzo della tempesta. Con la corrente interrotta e le linee telefoniche interrotte, Lou e Hannah rintracciano Philip nei verdi lussureggianti del nord-ovest del Pacifico per riportare indietro Vee.

Anna Foerster ha diretto Lou. Secondo quanto riferito, sta lavorando Codice sorgente 2, e ora ho seri dubbi sulla qualità del sequel del classico di culto. Lavorando su una sceneggiatura di Maggie Cohn (Narcos: Messico) e Jack Stanley (Guscio), questo thriller d’azione è un miscuglio orrendamente noioso di cliché legati insieme da film migliori. La sceneggiatura gioca più come uno storyboard che come un’opera completata. Non comprendiamo mai appieno le azioni dietro alcuni colpi di scena e sorprese offerte qui che vengono spiegate brevemente. Questo non riesce a stabilire una componente psicologica su cui il film aveva gli occhi.

La meravigliosa Janney è una scelta interessante per un eroe d’azione. Tuttavia, c’è una tale mancanza di urgenza nella sua performance che sono rimasto sbalordito dalla sua freddezza da Alex Honnold sotto pressione. E considerando la svolta che si verifica, dovresti considerare che la posta in gioco è più alta di quanto si pensasse in precedenza. Il pubblico non è coinvolto, ma Lou lo è di certo. È semplicemente incongruente con le azioni che accadono intorno a lei. Per evidenziare questo difetto, hai sottotrame, come il retroscena di Philip e il segreto di Lou, che avrebbero potuto portare più intrighi e divertimento nell’esperienza d’azione.

Lou ha un tono e un individualismo che vanno di moda al giorno d’oggi. Ad esempio, Philip si diverte con le robuste melodie di Toto ogni volta che ne ha l’occasione. Ha persino fatto ascoltare sua figlia mentre sceglieva di schiacciare una farfalla a mani nude. E per quanto mi sia piaciuto vedere Lou di Janney prendere a calci in culo e far piangere Daniel Bernhardt, ha interpretato il personaggio principale nel Barry episodio “Ronny/Lilly” che rimane uno degli episodi televisivi più significativi mai prodotti — Lou è un thriller d’azione pigro e generico che percorre i suoi quasi 110 minuti.

