Recensione Loro/Loro – un film di vendetta che difficilmente lascia il segno

L’unica cosa inquietante del film horror Peacock loro/loro ecco i pochi rischi che corrono i registi.

Questa recensione del film Peacock They/Them non contiene spoiler.

loro/loro è un film horror psicologico sorprendentemente addomesticato in streaming su Peacock questa settimana. Ci sono pochissime paure di salto. Quando accadono i pochi omicidi, gran parte del sanguinoso spargimento di sangue è fuori dallo schermo, il che è insolito per una produzione Blumhouse. Questa immagine dell’orrore non aumenta esattamente l’ansia dello spettatore: non sarà necessario alcun bracciolo per aggrapparsi qui. In effetti, l’unica cosa inquietante è come pochi rischi, oltre alla premessa di base, loro/loro prende. Questa è la tua tipica immagine horror di vendetta che pensa di avere un grande morso ma non lascia quasi il segno.

La storia segue ciò che accade in un campo di conversione LGBTQ+ gestito da Owen (Kevin Bacon) e sua moglie Cora (Carrie Preston). Hanno uno staff di fedeli membri del team, la maggior parte dei quali sono ex residenti. Zane (Boone Platt) è il direttore atletico, che secondo Owen ora è dritto come una freccia. La sua fidanzata, Sarah Haley Griffith) gestisce la parte “da donna” del curriculum ed è specializzata in torte e flirtare con i suoi studenti. L’infermiera, Molly (Anna Chlumsky), è nuova ed è l’unico sfogo per i residenti a trovare empatia.

I campeggiatori arrivano in autobus con le speranze della loro famiglia legate al successo del campo, sperando solo che Owen e compagnia possano pregare via le loro indiscrezioni. Hai Jordan (Theo Germaine), che si identifica come trans/non binario e utilizza i pronomi loro/loro. Alexandra mente al campo sulla loro transizione. I genitori di Toby (Austin Crute) vogliono che sia etero; lo stesso vale per Kim (Anna Lore), che ama le donne, ma viene da una casa “tradizionale”. Hai il tuo atleta di punta, Cooper, terrorizzato dai suoi pensieri omosessuali. Sfortunatamente, sono arrivati ​​​​in un momento orribile perché ora un assassino con un’ascia mascherato sta attualmente correndo per il campeggio mentre sono spaventati. Tuttavia, non è tutto sangue e budella. Apparentemente, il sesso migliore è il sesso del campo di conversione. Credimi, non bussare quando il molo è Rockin.

Regista per la prima volta John Logan, scrittore di grandi successi critici di budget come Skyfall, Aviatore, Sweeny Todd, e Rango, scrive la sceneggiatura e fa un lavoro ammirevole nel casting della maggior parte del cast principale con i giovani attori della comunità LGBTQ+. Logan organizza un paio di sorprese, principalmente con attori come Darwin del Fabro e Monique Kim, che portano segreti con rivelazioni decenti. Noterai che i dipendenti del campo useranno pronomi tradizionali che si riferiscono alla biologia di qualcuno (un costrutto sociale). I residenti useranno pronomi rispettosi dell’identità di genere scelta. Questo viene sollevato spesso e crea una tensione naturale all’interno della narrazione.

Si scopre che il film è noioso e semplicemente non spaventoso. E questo sta dicendo qualcosa quando hanno parlato molto di rabbrividire Pink cantare insieme fa sembrare il film come se questo fosse il film slasher di tuo padre che cerca di adattarsi al moderno mondo LGBTQ+ per giovani adulti di oggi, mostrando a tutti quanto sono cool e alla moda. Di gran lunga, la cosa più interessante loro/loro è l’Owen di Kevin Bacon. Ha una scena commovente ed empatica con Jordan all’inizio del film che si trasforma rapidamente in una spirale verso il territorio sconfinato di Victor Sykes. L’assassino è piuttosto evidente fin dall’inizio. Poiché la maggior parte dei personaggi mostra prove sufficienti di dove si trova la loro fedeltà, è rimasto solo uno che potrebbe essere.

Posso ammirare il tentativo, ma Logan perde un’occasione privilegiata per portare una nuova prospettiva al genere horror attraverso un obiettivo che conosce fin troppo bene. È un’idea eccitante. Cercando di catturare l’ansia moderna di crescere nella paura di essere un membro della comunità LGBTQ+. Basta guardare i film horror di Jordan Peele negli ultimi dieci anni. Ha dato il suo marchio alla realizzazione di film che sono orribili metafore sulle esperienze oppresse della comunità afroamericana. Tuttavia, questo è come cambiare la confezione senza modificare il prodotto.

Mentre c’è un’opportunità per un film che può combinare i temi dietro Ragazzo cancellato e il commento slasher di venerdì 13, loro/loro non è quello.

