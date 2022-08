Recensione Look Both Ways (2022).

Riepilogo

Questo è forse uno dei migliori film Netflix dell’anno ed è un orologio necessario a causa del messaggio.

Questa recensione del film Netflix Look Both Ways (2022), con Lili Reinhart, non contiene spoiler.

Gli studenti universitari hanno sempre il mondo intero davanti a loro e sono indotti a credere che un piano funzionerà sempre. La vita non va mai come vorrebbero entro cinque anni.

Ma, se sei come me, senti che tutto accade per una ragione. Credi che il destino sia reale e che sei destinato a esserlo nel momento in cui ti trovi. Guarda in entrambi i modi (2022) è il primo film che ho visto che descrive molto bene i due lati di una situazione. Alla vigilia della laurea, la vita di Natalie (Lili Reinhart) diverge in realtà parallele: una in cui rimane incinta e rimane nella sua città natale per crescere suo figlio e un’altra in cui si trasferisce a Los Angeles per perseguire la carriera dei suoi sogni.





Innanzitutto, Lili Reinhart brilla assolutamente in questo film e interpreta entrambi i ruoli senza sforzo. Ha un fascino così naturale sullo schermo e tutti saranno in grado di relazionarsi con Natalie come personaggio.

Il suo sogno è diventare un’animatrice, e nel suo piano quinquennale accade in due modi molto diversi. Ciò che mi ha colpito è come sono andate le sue relazioni. Quando resta a casa con Gabe (Danny Ramirez) per crescere sua figlia Rosie, è ansiosa e sopraffatta perché non vuole l’obbligo di sposarlo.

Si è sempre sentita diversamente per lui come amico e segretamente anche lui. Quindi tutta la loro relazione è stata una cosa se, ma hanno avuto paura di tuffarsi perché non vogliono perdere la dinamica che hanno.





D’altra parte, quando Natalie si trasferisce a Los Angeles con la sua migliore amica Cara (Aisha Dee), le cose sembrano andare diversamente. È destino che trovi un lavoro come assistente del suo animatore preferito e incontra Jake (David Corenswet), che è esattamente quello con cui si immagina. Guardare entrambe le storie d’amore svolgersi nell’arco di cinque anni è stato interessante e si potevano vedere le diverse dinamiche.

Ma una volta che gli eventi iniziano a sanguinare l’uno nell’altro, certi incontri dovevano sempre succedere a lei perché era destinato. E le relazioni sono diverse. La maledetta affermazione di “e se?” può perseguitare chiunque, e questo film lo dimostra. Semmai, evidenzia come andare avanti e correre quei rischi per concentrarti sul tuo viaggio come individuo.





Guarda in entrambi i modi è una storia così originale da Netflix e ha una straordinaria interpretazione di Lili Reinhart. È bello, accattivante e può insegnare a chiunque come vivere il momento. È un film che può essere interpretato in molti modi, ma mostra comunque il punto principale che i tuoi sogni possono essere realizzabili.

Ci sono due modi per guardare a tutto e anche se il viaggio può essere difficile, la fine del gioco vale il tempo e lo sforzo. Questo è forse uno dei migliori film Netflix dell’anno ed è un orologio necessario a causa del messaggio. Non ci sono più piani quinquennali per nessuno di noi, abbiamo fatto ricorso alla vita quotidiana perché è solo più facile da elaborare. C’è così tanto da imparare da questo film e dimostra anche che Lili Reinhart ha bisogno di essere in più film.

