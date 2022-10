Recensione Le gioie ei dolori del giovane Yuguo

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Questa commovente storia di un ragazzo che segue i suoi sogni è sia stimolante che rattristante.

Il film documentario Netflix Le gioie e i dolori del giovane Yuguo è uscito il 6 ottobre 2022.

Diretto da Ilinca Calugareanu e protagonista Haoming Chen, il pubblico viene portato in un viaggio con il sedicenne Yuguo, il cui amore per la poesia romantica dell’Europa orientale lo porta ai piedi dei Carpazi della Romania. Questo film è girato in ottanta giorni e mostra al pubblico il paese che ha rubato il cuore di questo adolescente. Non come ogni adolescente tipico, Yuguo ha sempre preferito leggere poesie romantiche dell’Europa orientale del XIX secolo e, con i suoi genitori che sostenevano il suo sogno, è stato accettato in un corso di studio a Bacau, in Romania.

Il film si apre con Yuguo che condivide il suo sogno in cui è un drago che può andare lontano nel mondo per trovare la sua vera casa. In poco meno di trenta minuti, questo documentario passa velocemente e non succede nulla di terribilmente eccitante. Siamo portati in un viaggio e scopriamo la sua storia e chi era. Abbiamo interviste con persone che conoscevano Yuguo, descrivendolo come una persona, i suoi sogni e aspirazioni, e come ha avuto un tale impatto sulla gente del posto in così poco tempo. Non solo è diventato quasi fluente in rumeno, ma ha anche partecipato alle loro celebrazioni pubbliche avvolto nella bandiera, diventando famoso in tutto il paese.

Il documentario è ben girato mentre voliamo attraverso le montagne della Romania, come un drago, riflettendo il sogno di Yuguo. C’è musica avventurosa e strumentale usata ovunque, questo aiuta a guidare la narrazione e la gamma di emozioni.

La cosa così bella di questo è che a volte dimentichiamo quanto siano meravigliose le terre intorno a noi finché uno sconosciuto non arriva e ce lo ricorda. L’amore di questa persona per la Romania è così bello che mi ha fatto venire voglia di visitare il paese, ed è ora nella mia lista dei desideri. Mi è piaciuto che sia stato ispirato ad andare in un posto non così controverso come gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Australia.

Tuttavia, mentre questo è fonte di ispirazione, è anche molto triste e triste quando apprendiamo che Yuguo non è più con noi. Essere in grado di realizzare questo sogno e passare ottanta giorni felici porta la felicità nel mio cuore. Vedere che la sua amorevole famiglia ha istituito una borsa di studio a suo nome e che è stato nominato cittadino onorario di Bacau è così premuroso, ma ho comunque finito questo documentario sentendomi triste per il fatto che una giovane vita sia andata perduta così presto.

Cosa ne pensi del film documentario Netflix Le gioie e i dolori del giovane Yuguo? Commenta qui sotto.

Imparentato