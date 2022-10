Recensione La vita ribelle della signora Rosa Parks

Caricamento dati JustWatch…

La vita ribelle della signora Rosa Parks è una storia che tutti devono ascoltare e capire. Un documentario potente e commovente.

Il film documentario Peacock The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks è stato rilasciato mercoledì 19 ottobre 2022: ecco la nostra recensione ufficiale.

Rosa Parks è una delle persone più rivoluzionarie che abbia mai camminato. Sentiamo storie non raccontate della figura storica in La vita ribelle della signora Rosa Parks. Vale la pena dare un’occhiata al documentario? Immergiamoci.

Il documentario sembra atteso da tempo. Anche se, credo che sia un momento perfetto per ricordare a tutti le lotte che hanno affrontato individui come la signora Parks e come non molto tempo fa hanno affrontato queste battaglie. Sfortunatamente, abbiamo un flusso di una generazione attuale che potrebbe non sapere chi fosse la signora Parks al di fuori del suo boicottaggio sull’autobus.

Abbiamo una lunga lista di persone di familiari, celebrità, attivisti e dipendenti del museo che parlano di lei durante il documentario. Tuttavia, i co-direttori Johanna Hamilton e Yoruba Richen non li ha lasciati portare via dalla preside, Rosa Parks. Hanno usato così tanti filmati trovati che è stato incredibile vedere quell’epoca nel modo in cui la vedevamo. Quindi hai un archivio di filmati che è stato in grado di raccontare la vera storia con una spolverata di altri intorno a lei in grado di arricchire il viaggio.

Un’altra cosa che mi è davvero piaciuta che Hamilton e Richen hanno fatto è stata raccontare questa storia più nell’ordine cronologico della vita della signora Parks piuttosto che rimbalzare dappertutto. Ci sono pochi momenti in cui lo fa, ma per lo più segue l’esempio dal momento in cui è emerso. Ho adorato il fatto che lo facessero perché odio quando rimbalzano dappertutto e ti confondi su dove siamo nella storia.

Un’altra cosa affascinante da ascoltare sono state le storie su come la signora Parks sia stata qualcuno che ha parlato per tutta la sua vita, anche quando era bambina. Hai sentito storie di membri della famiglia, incluso il suo pronipote Lonnie, che supportano queste storie. Non riuscirò mai a dimenticare che non si è spostata sul retro dell’autobus perché aveva i piedi stanchi. Naturalmente, l’abbiamo scoperto solo anni dopo, ma questo ti fa amare ancora di più la signora Parks.

A proposito di autobus, sono passati solo 67 anni da quando è successo, e penso che la gente diventi miope su cose come questa. Facciamo sembrare che queste cose siano successe centinaia di anni fa. Le cose che sono andate quel giorno e per gli anni a venire hanno influenzato generazioni e continuano ancora oggi. Le persone cercano ancora di arrampicarsi su un sistema rotto per trattenerle, ma rimangono bloccate in schemi progettati per non lasciarle su.

Complessivamente, La vita ribelle della signora Rosa Parks è uno dei documentari che dovrebbero essere proiettati nelle scuole negli anni a venire. Non possiamo mai dimenticare cosa ha fatto la signora Parks, cosa ha rappresentato e cosa hanno fatto le sue azioni per cambiare le cose negli anni a venire. Consiglio vivamente di dare un’occhiata a questo.

