Recensione La vita da sogno di Georgie Stone

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Questo breve ma toccante documentario sulla giovane attivista trans australiana Georgie Stone fa un ottimo lavoro nell’equilibrare le difficoltà che ha incontrato e le vittorie che ha celebrato.

Il documentario Netflix The Dreamlife of Georgie Stone è stato rilasciato il 23 settembre 2022.

Georgie Stone è una giovane donna incredibile. È un’attrice, scrittrice e attivista per i diritti dei trans, essendo stata la persona più giovane in Australia a ricevere bloccanti ormonali. Lei e la sua famiglia hanno combattuto non solo per il suo diritto alla transizione, ma anche per i diritti di tutti i bambini trans in tutta l’Australia di essere incaricati di prendere decisioni sul proprio corpo e sulla propria vita. Ha anche interpretato e aiutato a concettualizzare un personaggio trans nella popolare soap opera australiana Vicinato nel tentativo di creare un personaggio trans visibile con cui le persone possano entrare in contatto.

L’incredibile vita di Georgie non sorprende che un documentario su di lei sia avvincente. I 29 minuti brevi La vita onirica di Georgie Stone racconta la sua vita fino al periodo in cui è stata in ospedale a ricevere un intervento chirurgico di affermazione del genere all’età di diciotto anni. Il documentario combina filmati di lei in età diverse per produrre un ritratto della sua crescita.

Il film mette in evidenza il suo attivismo a favore dei bambini trans e contro il bullismo e il suo caso giudiziario. Ma ciò che lo rende davvero eccellente è il modo in cui li combina con momenti più personali. Veniamo a vedere che Georgie ha avuto il sostegno dei suoi genitori, in particolare di sua madre, e di suo fratello gemello. Una toccante intervista con lui da bambino lo mostra mentre dice che pensa che sia più divertente avere una ragazza in giro invece che solo due ragazzi perché significa che possono interpretare una ragazza e un ragazzo supereroe.

Il documentario è incredibilmente ben montato, combinando molti video domestici con clip di lei in ospedale. Il montaggio produce spesso bellissimi parallelismi nel corso della sua vita. Il documentario fa un ottimo lavoro nel fornire informazioni sufficienti allo spettatore per capire la situazione di Georgie, senza perdere tempo a spiegare nulla. È onesto riguardo alle sue difficoltà e alle sue vittorie, senza trascurare nulla né drammatizzare eccessivamente nulla.

Documentario Netflix La vita onirica di Georgie Stone è impressionante per quanto è in grado di fare nel suo breve tempo di esecuzione. Fornisce il ritratto di una giovane donna impressionante che ha già ottenuto molto, anche se le probabilità erano spesso contro di lei. Ben curato e compilato, è un orologio avvincente che tu abbia sentito parlare di Georgie prima o meno.

Cosa ne pensi del documentario Netflix The Dreamlife of Georgie Stone? Commenta qui sotto.

Imparentato