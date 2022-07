Recensione La Valle dei Morti

Riepilogo

Purtroppo, Valle dei Morti manca il bersaglio quando si tratta di credibilità e suspense durante l'intero film. Non ha aggiunto nulla al genere, ma ha semplicemente seguito i movimenti per renderlo guardabile. Trae ispirazione da molti altri film di zombi che hanno avuto una migliore esecuzione.

Purtroppo, Valle dei Morti manca il bersaglio quando si tratta di credibilità e suspense durante l'intero film. Non ha aggiunto nulla al genere, ma ha semplicemente seguito i movimenti per renderlo guardabile. Trae ispirazione da molti altri film di zombi che hanno avuto una migliore esecuzione.

Questa recensione di Valley of the Dead è priva di spoiler.

A volte i film sugli zombi possono essere davvero divertenti a causa del cast e della posizione. Se il cast ha grandi battute e capisce come rendere credibili alcuni aspetti, il film sarà un giro divertente. Purtroppo, Valle dei Morti manca il bersaglio quando si tratta di credibilità e suspense durante l’intero film. È così generico come vengono, anche se parla di un avvocato nell’esercito che cerca di navigare attraverso un pezzo di terra in cui i soldati morti sono diventati zombi. Non ha aggiunto nulla al genere, ma ha semplicemente seguito i movimenti per renderlo guardabile. Trae ispirazione da molti altri film di zombi che hanno avuto una migliore esecuzione.





Valle dei Mortiche è anche chiamato Malnazidi è un film d’azione di zombi spagnolo del 2020 diretto da Javier Ruiz Caldera e Alberto de Toro e ambientato nella guerra civile spagnola. Un piccolo gruppo di nemici giurati deve collaborare quando incontra zombi carnivori creati in un esperimento nazista. C’è un ottimo lavoro di ripresa nella scena di apertura per mostrare quanto fossero brutali i nazisti e come iniziò l’esperimento. Ma presto svanì verso il centro quando iniziarono ad avventurarsi attraverso la valle. Hanno spostato le posizioni e poi sempre più zombi si sarebbero presentati fino al terzo atto che aveva un intero esercito. Sembrava che stesse aumentando perché doveva, e non perché funzionasse per la storia.





I film sugli zombi sono più ricchi di suspense che altro perché l’attesa è ciò che causerebbe qualsiasi forma di tensione. Questo è ciò che mancava gravemente in questo film ed è ciò che mi ha fatto perdere interesse. Anche se ha una breve durata, sembrava che si stesse trascinando perché non era coinvolgente. Il trucco per gli zombi andava bene ma a volte sembrava un po’ scadente. Inoltre, le uccisioni non erano così fantasiose e nemmeno il sangue sembrava credibile. Ci sono state delle grandi battute tra i personaggi, ma alla fine non era abbastanza spaventoso o unico per distinguerlo dagli altri film di zombi.





Valle dei Morti ha avuto dei bei momenti e, a volte, un po’ di lavoro divertente con la telecamera, ma mancava di suspense. Questo film ha appena seguito i movimenti di ogni altro film di zombi, ma solo in un’ambientazione diversa. La storia non era abbastanza forte da coinvolgere il pubblico. A volte, l’umorismo era decente ma alcune battute non andavano a buon fine. C’era così tanto potenziale per questo film per evidenziare cosa è successo in quel momento, ma ha ignorato l’accuratezza storica e l’ha invece riempita con la trama degli zombi. Non c’era un chiaro equilibrio nella narrazione per consentire al pubblico di connettersi con la storia.

Puoi trasmettere in streaming Valley of the Dead esclusivamente su Netflix.

