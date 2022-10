Recensione La scuola del bene e del male

Caricamento dati JustWatch…

Un mash-up di tutti i migliori film fantasy messi insieme; Mi è piaciuto questo magico dramma adolescenziale e non vedo l’ora di vedere i sequel.

Questa recensione del film Netflix The School for Good and Evil non contiene spoiler.

Infine, l’atteso fantasia il film è disponibile per la visione su Netflix. La scuola del bene e del male si basa sul serie di libri bestseller di Soman Chainani e ha un cast costellato di star in cui coinvolgerci. Questo film è il dramma magico di cui tutti avevamo bisogno per riempire un buco a forma di bacchetta nei nostri cuori? Ebbene sì, lo è. Con un’autonomia di due ore e ventotto minuti, ti addentrerai in un mondo completamente diverso dal tuo.

A parte l’ottima CGI, gli oggetti di scena e la trama della protagonista femminile, abbiamo un’eccellente recitazione con un’alchimia di prima classe (ben fatto, team di casting). Il film segue la storia di due migliori amiche, Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie), che si ritrovano gettate in una scuola incantata volta ad addestrare eroi e cattivi allo stesso modo per proteggere l’equilibrio tra bene e male.

La recitazione è fantastica e mentre alcuni dei personaggi sono troppo teatrali e bizzarri, è interpretato così bene che è credibile e non sembra sdolcinato o forzato. Il film è interamente narrato da Cate Blanchett (che ha anche narrato una piccola parte di Il Signore degli Anelliche mi ha dato così tanta calda nostalgia), e questo aiuta come molto succede in questo film, i suoi toni vocali morbidi sono piacevoli.

I costumi e le scenografie di questo film sono favolosi; tutto lo sforzo e il pensiero che è stato dedicato a questi aiuta davvero a trasportare il pubblico nel loro regno magico. Come immaginato dallo scenografo Andy Nicholson, il castello contiene entrambe le scuole, una gotica, oscura e quasi indesiderabile, l’altra colorata, fruttuosa e dall’aspetto piuttosto costoso. È molto che Harry Potter incontra Bridgerton, incontra Il Signore degli Anelli. Tutte le cose migliori riunite in una.

L’unico aspetto negativo per me è che il film si muove piuttosto velocemente, e con un ritmo così veloce non dà molto tempo al pubblico per ammirare e provare quel senso di scoperta. Tuttavia, utilizza così tanti tropi famosi che c’è conforto nel noto e se sei un fan del fantasy imparerai molto rapidamente. Mi piacciono molto i piccoli riferimenti ai personaggi come un ragazzo che è il figlio di Capitan Uncino, uno è il figlio di Re Artù, il malvagio Rafal che arriva attraverso lo specchio magico e molti altri. La cosa migliore è che la loro magia viene dal loro dito che si illumina come quello di E.T. Penso anche che quando lo guardi ancora e ancora vedrai qualcosa di nuovo e diverso ogni volta.

Sebbene questa scuola sia piena di magia, questa sembra più un collegio per viziati e diverso Harry Potter, non ha quell’essenza magica babbana della realtà. Anche se, se puoi trascurarlo, questo film è un ottimo orologio. Il film getta le basi per gli inevitabili sequel, quindi sono entusiasta di vedere il prossimo nel franchise.

Nel complesso mi è piaciuto molto The School for Good and Evil. Ha riempito un buco fantastico nel mio cuore ed è quello che posso facilmente guardare più e più volte. Anche se questo può essere rivolto più a adolescenti e giovani adulti, è comunque un film che tutti gli adulti possono godersi e godersi.

