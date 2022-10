Recensione La ragazza più fortunata del mondo: un mistero avvincente con momenti di realtà che fa riflettere

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Viscerale e allo stesso tempo potenziante, La ragazza più fortunata del mondo cattura l’attenzione dello spettatore con un mistero avvincente e momenti di realtà che fa riflettere. La lenta discesa di Kunis dal dolore paralizzante all’autoconsapevolezza è sottile ma travolgente.

Questa recensione del film Netflix La ragazza più fortunata del mondo non contiene spoiler.

La ragazza più fortunata del mondo colpisce le onde in streaming Netflix. Il grande successo e New York Times L’adattamento best-seller è fedele alla forma, mantenendo il mix di narrazione di qualità con scene di orrore assoluto che molti potrebbero trovare provocando sentimenti di disagio insieme a ricordi sepolti. Molti potrebbero trovare questo un mix strano e polarizzante considerando la recente tendenza della violenza armata nelle nostre scuole. Anche le scene di stupro tanto discusse e grafiche nel film. Eppure, la storia è raccontata con una grazia così consumata che potrebbe essere uno degli intrattenimenti più divertenti ma strazianti degli ultimi anni. E chi siamo noi per giudicare un film da qualcuno che ha attinto dalle proprie esperienze? Il risultato è una metafora inquietante ma sconvolgente degli effetti dell’aggressione sessuale e persino della vittimizzazione.

La ragazza più fortunata del mondo segue Ani (un fantastico mila Kunis), uno scrittore di New York City che apparentemente ha una vita perfetta. Ha un lavoro in una rivista importante dove il suo editore Lolo (Jennifer Beal) pensa di essere una stella nascente la cui scrittura è “impareggiabile” per il resto. Ani è anche fidanzata con uno scapolo, Luke (Finn Wittrock), che viene da una famiglia benestante e ha un importante lavoro finanziario a Londra che lo aspetta, per la gioia di sua madre (interpretata da Connie Britton). È così consapevole dell’immagine che non mangerà una fetta di pizza davanti al suo fidanzato a meno che non si alzi dal tavolo. E poi incolpa il cameriere per avergli versato addosso un drink, il che porta al lancio del cibo.

Ani ha modellato perfettamente la sua immagine e la sua vita in un modo che le dia il controllo totale. Sfortunatamente, ha un segreto che nasconde alla maggior parte delle persone che sta per diventare noto. Ha una scelta da fare: seguire Luke a Londra o restare a fare il lavoro dei suoi sogni Il New York Times. Tuttavia, il suo segreto verrà alla luce attraverso un vero e proprio regista criminale non sincero (Dalmar Abuzeid). Vedi, Ani usava TifAni. È una delle poche sopravvissute alla peggiore sparatoria scolastica nella storia degli Stati Uniti.

Una delle vittime, un ragazzo di nome Dean, l’ha accusata di essere uno dei cospiratori. Perchè lo farebbe? Perché era uno dei tre adolescenti che avevano violentato TifAni a una festa qualche giorno prima. Ha denunciato l’aggressione al suo insegnante preferito (Scoot McNairy), ma si vergogna troppo e ha paura di perseguirlo. Quindi, questo pone la domanda se Ani/TifAni avesse qualcosa a che fare con la sparatoria.

Questo film è stato diretto da Mike Barker, produttore televisivo di lunga data e regista di serie come Il racconto dell’ancella, Fargo, e Broadchurch. Fa il suo debutto nel lungometraggio qui, ed è buono. Lavorando con una sceneggiatura dell’autrice Jessica Knoll dal suo materiale originale con lo stesso nome, La ragazza più fortunata del mondo è un film avvincente per la prima volta. Con una feroce performance di Mila Kunis, Barker e Knoll adattano con successo un argomento delicato con temi provocatori che è anche un mistero molto divertente.

Tuttavia, non commettiamo errori sul fatto che molti flashback possono essere estenuanti e difficili da guardare. In particolare la scena dello stupro di gruppo per diversi minuti. E, naturalmente, le scene delle riprese scolastiche sono grafiche e potrebbero essere stimolanti per molti. Knoll ha dichiarato che la scena dello stupro di gruppo è basata sulle sue stesse esperienze, il che conferisce al film un peso aggiunto. Sapendo questo, il personaggio, che rimugina quotidianamente nella propria testa, rasenta i pericoli di avere una fantasia di vendetta, che è ciò che ha scatenato la sparatoria in primo luogo.

L’intera questione viene gestita con molta premura, empatia e un mix sconvolgente di realtà che fa riflettere, non solo per le vittime ma anche per gli autori. Eppure, cosa La ragazza più fortunata del mondo fa così bene è esplorare le aree di vittimizzazione. TifAni viene presa di mira con un trattamento crudele dai suoi aggressori, da sua madre (Connie Bitton) e dai funzionari. Per quanto siamo giustificati nel voler incolpare i tiratori per le loro azioni, anche loro sono vittime. Per quanto vediamo il personaggio di Kunis come una storia tragica, i suoi comportamenti stanno diventando autodistruttivi nella sua vita. Il personaggio perfetto di Ani (duro, freddo e cinico) è la sua copertura e scudo per il suo trauma passato. I suoi pensieri, sentimenti e desideri costanti ne sono mascherati. La lenta discesa di Kunis dal dolore paralizzante all’acuta consapevolezza di sé indifesa è sottile ma travolgente.

La ragazza più fortunata del mondo è un film di genere con temi attuali e moderni. Nonostante il film sia troppo lungo, la storia cattura l’attenzione dello spettatore mentre si mescola a momenti di realtà che fa riflettere. Questa è una buona immagine che alla fine potrebbe avere troppi momenti di effetti scatenanti per il pubblico di massa. Tuttavia, la storia viscerale sta rafforzando e la vulnerabilità di Kunis rende l’adattamento di Barker e Knoll un viaggio così avvincente.

