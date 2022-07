Recensione La ragazza nell’immagine

Riepilogo

Ragazza nella foto soddisferà la fissazione dei fan dei veri crimini per i misteri della vita reale, ma questa volta la tragedia e la disperazione della vittima sono più ossessionanti della maggior parte delle altre.

Il film documentario di Netflix Girl in the Picture uscirà sul servizio di streaming il 6 luglio 2022.

Il documentario Netflix di Skye Borgman Ragazza nella foto ha molti colpi di scena. Non si sa mai dove andrà a finire, a parte il fatto che tutti finiscono per terra a spingere le margherite in un modo o nell’altro. La differenza è che molti di noi sanno chi siamo e da dove veniamo. Quando una giovane donna viene portata in ospedale dopo un incidente stradale, suo marito Clarence, molto più anziano e schietto, dice che si chiama Tonya Hughes. Molte delle sue ferite, compresi i graffi sul petto, sembrano essere state picchiate da mani umane, non da un parafango metallico di un’auto. Aveva solo vent’anni. Tonya aveva un bambino di nome Michael. Il suo tempo sulla terra è stato una tragedia. E Tonya non era il suo vero nome. Era Sharon Marshall. Ma aspetta, anche questo non è vero.

Quello che succede dopo fa precipitare ulteriormente lo spettatore nella tana del coniglio. Per quanto sconcertante possa sembrare, Clarence non è stato accusato di un crimine. In effetti, non è stato nemmeno indagato poiché hanno creduto alla sua parola su quanto accaduto. Dopo una settimana passata a vegliare su suo figlio, Clarence ha perso la custodia e Michael è stato affidato a una famiglia adottiva con una coppia di innamorati. La madre nominata dal tribunale giura di aver visto un uomo che corrispondeva alla descrizione di Clarence passare più volte a casa sua. Ma i servizi di protezione dell’infanzia hanno detto che era paranoica.

Clarence ha affermato di essere in lutto la settimana in cui ha perso Michael a causa di un pericolo per i bambini. Ma il ragazzo era sempre terrorizzato e piangeva prima dell’appuntamento in tribunale. Quando suo padre ha cercato di combattere il tribunale per l’affidamento, ha fatto un test di paternità. Quando i risultati sono tornati, Clarence non era il padre biologico. Non importava. Clarence ha afferrato una pistola e ha rapito Michael sotto la minaccia delle armi nella sua scuola. Quando Clarence fu arrestato mesi dopo, aveva un nome diverso, ma l’uomo perde identità come un serpente nell’erba, quindi poco importa. Quello che fa è che Michael non si trova da nessuna parte.

Basato sui libri di saggistica investigativa Un bel bambino e il seguito Alla ricerca di Sharon di Matt Birkbeck, Ragazza nella foto non è un orologio facile Ci sono molte atrocità qui, dalle agenzie statali ai genitori negligenti; puoi puntare il dito contro chiunque. Tuttavia, la persona dietro tutto ciò era Franklin Floyd, il vero nome di Clarence. È nel braccio della morte e ha una denuncia per aggressioni, abusi su minori e stupri, comprese aggressioni sessuali su bambini. Eppure, il titolo deriva dal poster del film, in cui Birkbeck ha scoperto una foto di Franklin che scattava una foto di famiglia di una bambina molto infelice.

Se Mical non era suo figlio, allora chi era il padre? Perché l’enorme divario di età tra Franklin e Sharon? Perché entrambi hanno identità multiple? E, soprattutto, cosa fa Ragazza nella foto hanno a che fare con qualcosa di simile? Il film di Borgman si sposta avanti e indietro tra le linee temporali così rapidamente che può dare allo spettatore un colpo di frusta. Tuttavia, la narrazione si combina bene dove la maggior parte dei fatti ha un senso, anche se il risultato è inquietante e ti fa venire la nausea.

Perché dovresti guardare Ragazza nella foto? Principalmente dal momento che l’argomento tratta del pericolo dei bambini e delle cose che accadono alle donne che hanno a che fare con aggressioni sessuali, abusi domestici e traffico sessuale? Per prima cosa, non è sensazionalizzato e per fortuna le immagini e le descrizioni di atti inquietanti sono ridotte al minimo. La calamità del caso ha abbastanza mistero da mantenere lo spettatore interessato, nonostante i fatti difficili da digerire. Evidenzia anche problemi con i fallimenti del macrosistema nelle agenzie di assistenza sociale. Oltre alla continua mancanza di illeciti a livello di sistema quando i crimini contro donne e bambini cadono lungo le crepe. Apprezzo anche il modo in cui Borgman non ha tentato di estendere la storia su una serie in quattro parti, anche se sembra che ci sia abbastanza materiale per giustificare il pensiero.

Ragazza nella foto soddisferà allo stesso modo i veri fan dei film polizieschi e delle serie. Tuttavia, questa volta, la tragedia e la disperazione della vittima sono più ossessionanti della maggior parte delle altre.

