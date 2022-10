Recensione La maledizione di Bridge Hollow

Caricamento dati JustWatch…

Un’offerta spensierata per il calendario di Halloween di Netflix, ma a volte lenta e falsa.

Questa recensione del film Netflix La maledizione di Bridge Hollow non contiene spoiler.

Dal regista Jeff Wadlow (Obbligo o verità) arriva La maledizione di Bridge Hollow, una commedia a tema Halloween su una coppia padre-figlia che si allea per sconfiggere una spaventosa minaccia nella loro nuova città. Priah Ferguson (di Cose più strane fama) interpreta l’adolescente Sydney, i cui genitori (Marlon Wayan e Kelly Rowland) si è trasferita da Brooklyn nella cittadina di Bridge Hollow, una cittadina considerata la più sicura del paese (per 10 anni consecutivi, secondo il sindaco volontario).

Inizialmente non entusiasta del trasloco, la ragazza inizia a riscaldarsi per la città dopo aver visto lo sforzo che i residenti di Bridge Hollow mettono nelle loro decorazioni di Halloween. I primi minuti del film ci mostrano quanto sia un padre maniaco del controllo. È contrario a celebrare Halloween, ha fatto prendere a Sydney lezioni di karate invece del balletto che lei voleva e l’ha fatta iscrivere al club delle scienze perché lui stesso è un insegnante di scienze. Non è certo una sorpresa quando la ragazza alla fine si ribella, compra delle decorazioni di Halloween, accende una lanterna di rapa (che potrebbe anche essere una zucca) e scatena inavvertitamente uno spirito malvagio sulla città di nome Stingy Jack. Mentre la mamma di Sydney è impegnata a vendere prodotti da forno non commestibili alla fiera cittadina, spetta all’adolescente e al suo papà logico salvare la città da Stingy Jack e dalle decorazioni di Halloween che ha dato vita.

Sebbene non ci sia nulla di nuovo nella premessa, il film ha fatto un lavoro fantastico con le spaventose streghe, gli zombi e le decorazioni da clown scatenate in città. Non esattamente spaventoso, ma sicuramente divertente da guardare. La maggior parte dei personaggi è unidimensionale e ogni momento veramente divertente era già stato rivelato nel trailer. Sembrava che il film si fosse sforzato troppo per essere una commedia da ridere a crepapelle e molte delle battute sono fallite. Il personaggio di Marlon Wayans ha paragonato l’inizio della maledizione a un virus perché “è iniziato con un pipistrello”. L’unico contributo di Kelly Rowland al film è stata l’ossessione del suo personaggio di nutrire i cittadini con torte vegane senza glutine che apparentemente hanno un sapore terribile. Hanno anche provato a ritrarre l’ossessione del padre di controllare sua figlia in ogni modo possibile come accattivante. Mi è sembrato un po’ strano. Così come il suo odio per Halloween. Il film trascorre l’intera prima metà a ritrarre il padre di Sydney come un ragazzo della scienza anti-divertente, e quando finalmente accetta di aiutarla a risolvere il mistero, si presenta come falso.

La maledizione di Bridge Hollow è un’offerta spensierata a NetflixIl calendario di Halloween. È divertente vedere le decorazioni spettrali prendere vita. Ci sono alcuni momenti piacevoli per gentile concessione di membri del cast di supporto come John Michael Higgins e Lauren Lapkus. Priah Ferguson fa un ottimo lavoro come adolescente esasperata che cerca di mettersi in contatto con il suo padre testardo. La storia, sebbene un po’ ridicola, è abbastanza interessante da coinvolgere lo spettatore. È un film sciocco pienamente consapevole della propria stupidità. Tuttavia, nonostante una corsa di soli 90 minuti, è sembrato un po’ lento ed era pieno di molte scene non necessarie e oscuri riferimenti alla cultura pop.

