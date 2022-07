Recensione La bestia del mare (2022).

Riepilogo

La bestia del mare è un sano film d’avventura che è divertente per tutta la famiglia. Non solo insegna ai bambini a seguire i propri sogni, ma insegna anche agli adulti a non dimenticare chi erano una volta.

Questa recensione del film Netflix The Sea Beast (2022) non contiene spoiler.

Netflix ha avuto molti film d’animazione originali sulle sue piattaforme e la maggior parte di essi non è stata memorabile. Ci sono stati degli straordinari perché l’animazione era su un altro livello, ma le storie non erano così accattivanti. La bestia del mare è davvero pensato per essere guardato sul grande schermo a causa delle grandi dimensioni del mare. Ha un’uscita nelle sale ed è orientato verso i piccoli avventurieri che vogliono esplorare. Questa funzione animata sembra l’ultima forma di fuga per tutti.





Quando una giovane ragazza di nome Maisie (Zaris-Angel Hator) si nasconde sulla nave di un leggendario cacciatore di mostri marini di nome Jacob Holland (Karl Urban), intraprende un viaggio epico in acque inesplorate e scrive la storia. Il film ti porta istantaneamente nel loro mondo nella scena di apertura a causa di quanto fosse reale l’oceano. Sembrava di essere in acqua con loro, cercando di sfuggire alle grinfie di uno dei mostri marini. L’animazione è così bella e il modo in cui sono stati progettati i personaggi ha reso questo film così impressionante. Ha una storia molto semplice, ma la connessione che si crea tra Jacob e Maisie porta l’avventura.





Dicono di non incontrare mai i tuoi eroi, ma per Maisie è andato tutto per il meglio. Anche se all’inizio Jacob era un po’ riservato e voleva proteggerla, alla fine ha allentato i regni e ha imparato a fidarsi di lei. Aveva studiato Jacob e tutti i suoi avventurieri. Quindi, in un certo senso, lo ha aiutato a credere di nuovo in se stesso. Entrambi si sono aiutati a vicenda a realizzare il loro pieno potenziale e questo è stato così importante per entrambi alla fine. Le scene d’azione sono state eseguite abbastanza bene e c’era un ottimo lavoro di ripresa nel mix. Le altre creature marine erano adorabili e si sono adattate a Jacob e Maisie nella seconda metà del film.





