Recensione inedita: un Boyega elettrico non può salvare una sceneggiatura senza vita

Ho ammirato la performance elettrica di John Boyega in Rotturama i realizzatori hanno lasciato che l’interesse umano per la storia di Brian Brown-Easley cadesse tra le crepe.

Rotturaoriginariamente intitolato 892, è stato rilasciato al Sundance con recensioni entusiastiche. Sì, la storia è opportuna. Il personaggio principale è un po’ diverso e rinfrescante nel modo in cui infrange la legge, mettendo in pericolo le brave persone e trattandole sempre con il massimo rispetto educato (beh, la maggior parte delle volte comunque).

Le esibizioni sono fantastiche. Nicole Beharie è meravigliosa come impiegata di banca che ha salvato una dozzina di vite quel giorno. Il compianto Michael Kenneth Williams dà la sua migliore interpretazione cinematografica. Purtroppo, mostra il suo potenziale per ruoli più grandi in film che ora non arriveranno mai. Infine, il film è condotto da un John Boyega elettrico, che è anche meglio qui che dentro Piccola ascia.

Quindi, sono stato sorpreso di guardare un film che ha perso una manciata di opportunità per elevarsi dalle dozzine di cliché imposti su una storia vera che non ne aveva bisogno.

Boyega interpreta Brian Brown-Easley, un ex marine decorato che sta attraversando un periodo difficile. È divorziato, ha una bambina preziosa ed è in difficoltà finanziarie dopo aver servito il suo paese.

Come molti veterani degli ultimi vent’anni, è molto vicino a diventare un senzatetto. Come si è arrivati ​​a questo punto? Questo perché l’ufficio per gli affari dei veterani sta tagliando i suoi benefici a causa della scuola non finita.

Questo è un problema in cui i veterani sono predati dalle scuole a scopo di lucro che prendono di mira i loro GI Bill e sovraccaricano i servizi. Ora, Brian deve affrontare la decisione di provvedere a se stesso e a sua figlia; decide di rapinare una banca nel 2017. È entrato in una Wells Fargo e ha detto che aveva una bomba nella borsa. Non per i soldi, però, ma per la pubblicità per recuperare i benefici che ha giustamente guadagnato.

Direttore Abi Damaris Corbin (La valigia) ha adattato la sceneggiatura con lo scriba Kwame Kwei-Armah (La guerra di Walter) da un articolo di Aaron Gell. Catturano adeguatamente la tensione attribuita al cast perché questa è rigorosamente la vetrina di un attore.

La sceneggiatura sottovaluta e non va mai oltre le intuizioni di superficie sulla salute mentale e sul supporto professionale e sociale di questo veterano. Né la sceneggiatura gioca con l’ambiguità morale e i problemi della polizia.

Tutto questo avrebbe potuto essere modellato e utilizzato nella sceneggiatura per coinvolgere lo spettatore nella mentalità di Brown-Easley per uno spettacolare studio del personaggio. Invece, questi sono usati per svelare un mistero dietro le sue azioni che sono già evidenti a chiunque presti attenzione. Dato che il dialogo è così pieno zeppo di esposizioni e informazioni, è come se si stesse leggendo una scheda informativa promozionale sull’argomento.

Ho ammirato l’intento di Rottura, ma il messaggio ei temi sono confusi. Passano in secondo piano per poi eseguire un film di ostaggi generici. I realizzatori, francamente, lasciano che l’interesse umano della storia cada tra le crepe.

