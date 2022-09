Recensione Il Festival dei Trovatori

Riepilogo

Un film fantastico con una fotografia meravigliosa, Il Festival dei Trovatori racchiude un pugno emotivo ma è troppo pesante per lasciare davvero un segno.

Questa recensione del film Netflix The Festival of Troubadours non contiene spoiler o punti di trama significativi.

Il Festival dei Trovatori è il tipo di film che qualcuno fa per elaborare poeticamente le complesse relazioni della sua vita; pesante sul simbolismo e leggero sulla brevità, questo film, disponibile su Netflix, ha molto da offrire ma è potenzialmente troppo confuso per colpire nel segno.

Yusef è un avvocato single sulla trentina, la sua vita è impegnata ma usa e getta. Il suo appartamento è un monumento alla pulizia, ordinato e ordinato, è tutto ciò che i suoi rapporti non sono con le donne che vanno e vengono senza lasciare un’impressione duratura. Riceve chiamate da una donna misteriosa che non è abbastanza importante per lui da poter rispondere. Il suo mondo accuratamente costruito inizia a crollare quando, dopo 25 anni suo padre, un leggendario cantante folk, arriva alla sua porta e fa un pasticcio, costringendolo a fare i conti con il suo genitore separato.

Abbandonato e amareggiato, si preoccupa ancora abbastanza perché suo padre si assicuri di avere abbastanza soldi e fa domande sulla sua salute. Dopo aver scoperto che suo padre è malato terminale, intraprendono un viaggio insieme per dire addio ai vecchi amici e bandire i vecchi fantasmi al festival dei trovatori.

La splendida fotografia lo rende bellissimo. In una scena, Yusef tira fuori una telecamera per catturare la maestosità di ciò che lo circonda, la scena ha lo scopo di indicare il suo distacco dai suoi sentimenti per la malattia di suo padre, ma l’immagine che cattura è meravigliosa. Se non fosse così sdolcinato, questo potrebbe facilmente essere un annuncio dell’ente turistico turco.

Fanno molta strada intorno alla loro riconciliazione, con il film incentrato forse troppo sulle relazioni romantiche disfunzionali del padre e del figlio. Questo serve come espediente narrativo per informare il pubblico che non è solo Yusef ad essere stato deluso da Havas Ali, dopotutto è un artista. Puoi vedere come le loro vite li hanno modellati, ma la vera carne della storia è come riconciliano la loro relazione tra loro.

C’è una storia tenera e catartica tra padre e figlio da raccontare qui, una storia in cui entrambe le vite sono state plasmate dai fallimenti del Padre prima che il padre chiedesse perdono al figlio, liberandolo così dal peso del suo risentimento. Se lo cerchi abbastanza da vicino, potresti trovarlo qui ma nel complesso Festival dei Trovatori arriva un po’ troppo pesante per avere l’impatto che spera.

