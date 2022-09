Recensione I usato per essere famoso (2022).

Riepilogo

Non è rivoluzionario, ma non pretende di esserlo. Questo è un film spensierato e affascinante sulla musica che unisce due improbabili amici.

Questa recensione del film Netflix I Used to Be Famous (2022) non contiene spoiler.

Il primo lungometraggio di Eddie Sternberg, Ero famoso, vede Ed Skrein nei panni di Vince, un’ex pop star in rovina, e il nuovo arrivato Leo Long nei panni di Stevie, un giovane batterista di talento che sembra essere autistico. La premessa del film è semplice, ma efficace. La carriera di Vince è finita da tempo, ma non vede l’ora di rimettersi in gioco. Trascorre le sue giornate ad esibirsi per le strade di Peckham e cercando disperatamente di convincere i locali locali a prenotarlo. Un giorno incontra Stevie e una jam session improvvisata tra i due diventa virale. L’ex superstar della boy band e Stevie sviluppano un legame sul loro reciproco amore per la musica e Vince convince il giovane batterista a fondare una band, con grande sgomento della mamma iperprotettiva di Stevie, Amber (Eleanor Matsuura).

Il film offre uno sguardo che fa riflettere sulla dura realtà di raggiungere la fama quando si è troppo giovani. Da giovane, Vince ha sacrificato la sua adolescenza per una carriera in un’industria spietata che lo ha sputato fuori quando ha finito con lui. Guardare i suoi patetici tentativi di cercare di riavere anche solo una piccola parte della celebrità di cui godeva una volta è stato piuttosto faticoso. Ma con il progredire del film, abbiamo potuto vedere Vince crescere come persona grazie alla sua amicizia con Stevie. È stata una vera gioia vedere Stevie diventare anche più sicuro non solo delle sue capacità di musicista, ma anche in termini di diventare più indipendente quando sta entrando nell’età adulta. Semmai, lo sviluppo del personaggio in Ero famoso è azzeccato. Alla fine, quasi tutti stanno meglio per essersi trovati.

Ero famoso è un’offerta affascinante e senza pretese. Sono stato piacevolmente sorpreso di apprendere che Leo Long è lui stesso neurodivergente e ho trovato la sua interpretazione di Stevie non solo piacevole ma anche illuminante. Ed Skrein fa un ottimo lavoro come ex membro di una famosa boy band piena di rimpianti e traumi che cerca di dare un senso alla sua insoddisfatta età adulta.

