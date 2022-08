Recensione Here Be Dragons (2022).

Questa recensione del film Here Be Dragons non contiene spoiler.

Ecco i draghi si riferisce alla pratica medievale di posizionare illustrazioni di mostri, come creature marine o, comunemente, draghi, su aree di mappe disabitate e inesplorate. Si adatta perfettamente alla trama della sceneggiatura e ai temi pesanti. Un dramma denso su rimpianti passati, incubi infiniti, zone grigie etiche e prescrizione al diavolo.

Il film del regista/regista Alastair Newton Brown è un’interpretazione evocativa della stoica vendetta meditativa. La storia è incentrata su David Locke (Nathan Sapsford), un investigatore del crimine delle Nazioni Unite che lavora presso il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY). Locke ha un interesse personale nella ricerca e nel perseguimento dei criminali di guerra bosniaci. Venticinque anni prima, era un soldato di pace delle Nazioni Unite (noto per indossare berretti blu). Si innamorò di una donna di famiglia importante che rimase vittima del genocidio. Da chi? Un criminale di guerra serbo-bosniaco di nome Ivan Novak (Slobodan Bestic) era venuto a conoscenza della relazione di Locke.

C’è uno scambio di prigionieri e un uomo respira ancora sul retro del camion. È il fratello del suo amore, Emir Ibrahimovic. Novak fa salire Locke su un autocarro con cassone ribaltabile e si muove in punta di piedi attraverso i cadaveri. Tira fuori l’uomo. Con il passare dei decenni, l’ICTY ha confermato che tutti i criminali sono in prigione o morti. Tuttavia, quando Emir si presenta per dire a David che crede che Novak sia ancora vivo. Gli viene dato denaro e libertà per formare una squadra di caccia per vedere se l’intuizione di Emir è vera. Il loro obiettivo è un terapeuta che si chiama Jovan Petrovic. Fornisce consulenza ai veterani di guerra con problemi derivanti da PTSD correlato a traumi. Si recano a Belgrado per svolgere le loro indagini.

Il film di Brown ha mani ferme, che provengono da due svolte degne di nota: il sorprendentemente buono Sapsford e un mostro a due teste di una performance di Bestic, che, a volte, dà un assaggio del male che fa riflettere e, alla fine del film, con un solo sguardo alterato, un pentimento travolgente. Questo è un fantastico gioco di scacchi psicologico a cui stanno giocando questi due. Guida il film, dal potente primo atto e le manovre del gatto e del topo per tutto il secondo del film.

Dove Ecco i draghi vacilla nonostante la bella fotografia di Marc Windon e la commovente colonna sonora di Brian Cachia, è l’atto finale esagerato, troppo lungo e straziante. Per uno, una sottotrama falsa coinvolge un bambino piccolo che cerca di “comportarsi” come un adulto. (Quando vede Locke inaspettatamente, si chiede perché era lì invece di salutarlo allegramente come farebbe qualsiasi bambino). Che il bambino poi prenda la pistola per proteggere suo padre non suona vero. Infine, l’emiro di Svetislav Goncic è stranamente vuoto e una nota per un uomo che cerca di vendicare i sanguinosi ricordi del genocidio della sua famiglia e dei suoi amici.

Ecco i draghi non è un thriller ma un dramma commovente e anticonformista che gioca con temi pesanti di genuina compassione, rimuginante vendetta paralizzante e il ciclo infinito di violenza. Nel complesso, il tono e i ricordi ossessionanti della storia personale e condivisa irrisolta ricordavano vagamente i ricordi di David Mamet. Omicidio nel senso che un passato ossessionante porta a un finale violento e sanguinoso per tutte le persone coinvolte. Qui, il viaggio di Locke e Novak chiude il cerchio e apre gli occhi.

Cosa ne pensi del film Here Be Dragons? Commenta qui sotto.