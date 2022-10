Recensione Hellhole: perché questo horror religioso è interessante ma noioso?

Caricamento dati JustWatch…

È un horror religioso standard con una svolta che non è così coinvolgente. La regia di Kowalski è stata forte nel primo tempo, ma la storia non è stata abbastanza forte. Alla fine svanisce, anche se la creatura che ne esce sembra interessante.

Nell’ottobre 2022 è uscito il film horror Netflix Hellhole: questa è la nostra recensione ufficiale senza spoiler.

In 1987 Polonia, un agente di polizia che indaga su misteriose sparizioni si infiltra in un remoto monastero e scopre un’oscura verità sul suo clero. Il film d’orrore, Buco Infernaleè stato co-scritto e diretto da Bartosz M. Kowalski, e crea un’atmosfera sinistra fin dall’inizio del film. Vediamo un prete che sta per uccidere un bambino con uno strano segno sul petto. Da quella scena, sappiamo che il bambino sarà speciale e, come tutti i film horror religiosi, c’è un legame con il diavolo.

Kowalski poi fa un balzo in avanti fino ai giorni nostri in un sanatorio. Un nuovo sacerdote di nome Marek (Piotr Zurawski) va dal clero perché cercano un esorcista. Il Sanitario è conosciuto per esorcismoe controllano i sacerdoti che entrano nella zona.

L’illuminazione Buco Infernale è buio, ed è inquietante quando camminano per i corridoi del Sanitorium. I sacerdoti si riuniscono tutti per mangiare nella sala principale e servire qualcosa di piuttosto disgustoso. Marek non prende bene il pasto, e quando è solo nella sua stanza iniziano a succedergli cose strane. Non digerisce correttamente il cibo e inizia ad avere allucinazioni. Scopriamo che Marek è un poliziotto sotto copertura inviato a indagare nel Sanitorio perché otto donne sono scomparse a causa di esorcismi. L’unico modo in cui i poliziotti potrebbero entrare e parlare con il priore Andrzej (Olaf Lubaszenko) è fingere di essere un prete. Scopre i problemi con questo clero e quanto siano non convenzionali i loro metodi.

È interessante vedere come i sacerdoti conducono questi esorcismi perché hanno un aspetto diverso da altri che abbiamo visto sullo schermo. Gli effetti pratici in Buco Infernale ha funzionato per la maggior parte, poiché la ragazza che si dimenava mentre era incatenata al letto era spaventosa. Anche il cambio di prospettiva con la videocamera per mostrare le riprese del suo possesso è stata una scelta interessante.

Anche se possiamo elogiare Kowalski per aver realizzato qualcosa di interessante, l’indagine è stata un po’ noiosa poiché la storia si è mossa lentamente. Malek scopre anche che gli esorcismi sono falsi, il che rende tutto ancora più sospetto.

Alcuni grandi momenti ti faranno sentire disgustoso per quello che succede a Malek ogni volta che mangia un pasto con loro. Ma quando scopriamo che Malek è il prescelto e il clero vuole eseguire un rituale finale, è troppo tardi nel film perché i pezzi funzionino.

Verso la fine del Buco Infernale, il clero diventa più sadico ed esegue il rituale su Malek. Il design della creatura sembrava fantastico e anche vedere qualcosa del genere proveniente dalle profondità dell’inferno per legare il film ai suoi temi religiosi ha funzionato. È un horror religioso standard con un po’ di svolta che non è così coinvolgente. La regia di Kowalski è stata forte nel primo tempo, ma la storia non è stata abbastanza forte. Alla fine svanisce, anche se la creatura che ne esce sembra interessante.

Cosa ne pensi del film horror di Netflix Hellhole?

