Recensione Heartsong – una storia molto oscura su musica e romanticismo

Aveva il potenziale per essere una commedia romantica unica che metteva in risalto molti viaggi diversi, ma non aveva una storia abbastanza forte per farlo.

Questa recensione del film Netflix Heartsong non contiene spoiler.

Canto del cuore è una commedia romantica turca che ora è in streaming su Netflix. Prende gli aspetti culturali e li fonde con la tradizione musicale per portare in primo piano una connessione romantica. Il film segue Piroz (Erkan Kolçak Köstendil) e Sümbül (Hazar Ergüçlü) che si innamorano e scappano dalla famiglia per vivere insieme una vita pacifica e amorevole.

Il regista Soner Caner dà il tono all’inizio di questo film con la musica e una prospettiva diversa dalla mente di Piroz. Trova gioia nelle piccole cose della vita perché suo padre era così spensierato e in sintonia con il suo lato creativo/spirituale. Immediatamente la dinamica familiare si è affermata perché il padre Mirze (Bülent Emin Yarar) è tornato in città.

Il pubblico vedrà tre generazioni di uomini lottare con l’amore e la perdita sulla loro strada. È stato interessante vedere come i loro personaggi si sono evoluti durante il film. Ma ciò che è stato ancora più impressionante è stato il modo in cui si sono avvicinati l’uno all’altro, soprattutto nella comprensione del significato della partnership. Mirze ha un amore perduto da tempo che non è mai morto nemmeno quando era con sua moglie. Quindi, dopo la morte di sua moglie, torna in città per riaccendere quella vecchia fiamma. I suoi figli devono dare la notizia che la sua vecchia fiamma non è più viva e Mirze non può agire in base al suo amore.

Dal punto di vista di una donna, il modo in cui gli uomini trattavano Sümbül era scoraggiante perché pensavano che fosse vergine prima di sposarsi. Suo marito è apparso violento con lei e voleva restituirla a suo padre perché non era pura.

Nel frattempo, Sümbül si è innamorato di Piroz attraverso la canzone, motivo per cui il film si intitola Canto del cuore. Era una melodia dritta dal cuore e i due si sono collegati prima del giorno del suo matrimonio. Da quel momento in poi Sümbül e Piroz furono inseparabili ed entrambi cercarono dei modi per tornare l’uno con l’altro.

C’erano molti ostacoli per Sümbül, ma Piroz ha usato il suo legame con la tradizione all’interno della sua città e della sua famiglia per incanalare un po’ di energia positiva. Lui la stava manifestando e con l’aiuto della sua comunità, il suo sogno poteva realizzarsi. È stato un orologio interessante per il modo in cui hanno integrato l’eredità familiare, l’amore e la musica per mostrare come funziona la partnership nella loro cultura. Era radicato nei valori della famiglia ed erano anche in qualche modo progressisti nel modo in cui trattavano Sümbül rispetto al lato del suo nuovo marito. Caner ha mostrato diverse prospettive sull’amore e sulle relazioni e quanto può essere potente l’amore di una donna per un uomo.

La regia era diversa e venivano utilizzate diverse angolazioni di ripresa che normalmente non avrebbero funzionato per una commedia romantica, ma qui è andata così. Era più un’esplorazione della mente, del corpo e dell’anima poiché Mirze voleva riconnettersi con il suo amore perduto.

Potevi sentire quanto fosse connesso con lei anche se non hanno mai davvero condiviso alcun amore romantico per la maggior parte delle loro vite. È una testimonianza di chi è come persona e di come ha insegnato ai suoi figli ad amare. Mirze ha dovuto elaborare il suo dolore a modo suo e voler andare dove si trova il suo amante, è la connessione definitiva. Si sentiva distrutto senza di lei, senza entrambi, e subì una grande perdita. Anche se le sue tattiche sono un po’ non convenzionali, sta ancora mostrando come sta affrontando tutto.

È una commedia romantica molto diversa, ma non ti coinvolge nella storia a causa di quanto sia oscura la storia d’amore. Avrebbero potuto esserci altre scene tra Sümbül e Piroz per rafforzare il loro legame, ma alla fine è fallito. Il sentimento c’è e il modo in cui la famiglia si è riunita per aiutare il padre è stato dolce.

Canto del cuore aveva il potenziale per essere una commedia romantica davvero unica che mette in risalto molti viaggi diversi, ma non aveva una storia abbastanza forte per farlo. La regia è stata per la maggior parte forte, ma la sceneggiatura è ciò che ha davvero trascinato il film verso il basso e i personaggi, a parte Mirze, non avevano alcuna profondità per connettersi con loro emotivamente.

Alcuni grandi momenti rendono il film piacevole, per lo più tutte le scene che coinvolgono la musica sono ciò che ha elevato questo film. Oppure, il ritmo era lento e Caner non ha permesso alla chimica di Sümbül e Piroz di brillare. È qui che il film alla fine soffre perché avrebbero potuto rubare i riflettori se la coppia fosse stata un po’ più presente.

Invece, l’aspetto più interessante di questo film è Mirze e il modo in cui brucia per il suo amante perduto e allo stesso tempo piange per sua moglie. È una combinazione interessante, che mostra la gamma di emozioni quando si soffre di dolore.

