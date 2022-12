Recensione Hawa: questa ricerca che afferma la vita è una grande delusione

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Lento e noioso, questo film aveva molte promesse ma mancava di un arco o di uno sviluppo del personaggio serio per renderlo degno di una seconda visione.

Esaminiamo il film francese di Amazon Prime Video Hawa (2022), che non contiene spoiler.

Primo video sta portando al pubblico il film vincitore del festival cinematografico Hawa ai nostri servizi di screening quotidiani. Diretto da Maimouna Doucouré Hawa è un film drammatico francese, che circonda la storia della maturità di Hawa (Sania Halif), un’adolescente che vive in Francia con la nonna con il timore che i servizi sociali la portino via quando la nonna si ammala e muore. Hawa, nella sua disperazione, decide di farsi adottare dall’ex first lady, Michele Obama. Il film ha una durata di un’ora e quarantacinque minuti e sono disponibili sottotitoli e voce fuori campo.

Questo film apre temi sulla classe sociale e su come si può cambiare la propria posizione sociale nella vita, e copre molti temi tristi e deprimenti sulla morte, trovare qualcuno che ti ami, trovare l’accettazione di sé, il bullismo e i sogni che vengono schiacciati. Il suo sogno di farla adottare da Michelle Obama, e anche io come spettatore l’ho trovato ridicolo e incredibile.

Sebbene il film abbia una buona recitazione e una buona premessa della storia, è lento e dopo un’ora dall’inizio del film, non mi sentivo come se ci fosse stato alcun arco o sviluppo del personaggio e volevo che il film finisse rapidamente.

Il personaggio di Hawa è strano – mentre mi dispiaceva per lei, non è un personaggio facilmente simpatico. Ho trovato difficile prendermi cura di lei, e sebbene sia audace e sfacciata, è anche noiosa. La sua perseveranza nel trovare Michelle Obama è più fastidiosa che affascinante. La mancanza di responsabilità che Hawa sperimenta per le sue azioni sfacciate e illegali non le consente di crescere, e raramente vediamo le difficoltà di ciò che è la sua vita / da cosa sta cercando di migliorare se stessa. Tutto quello che ho visto è stata una ragazza che se la cavava con molte scelte sbagliate e una nonna a casa, malata, che cercava di fare del suo meglio.

La cinematografia è buia, piovosa e bagnata e sembra molto fredda dappertutto. Ci sono alcuni primi piani ben girati per cercare di catturare l’emozione, e questo aiuta a guidare i momenti seri e intimi tra Hawa e sua nonna.

L’unica cosa positiva è che questo film presenta la musica del cantante e cantautore vincitore del Grammy maliano Oumou Sangarecosì come il cantante franco-camerunese Sì. Yseult ha un ruolo importante ed è stato un personaggio fresco e divertente nel film, portando un po’ di felicità e luce sullo schermo.

Il finale ha un ritmo leggermente più veloce ma sembra anti-climatico, tuttavia, c’è un dolce messaggio che tutto andrà bene e troverà la pace. Questo film per me ha mancato il bersaglio ed è stato noioso e lento fin dall’inizio. Prime Video ha investito in una nuova lista di progetti di talenti di alto profilo come Maimouna Doucouré, Nicolas Bedos e Franck Gastambide, il che sottolinea la spinta dello streamer a intensificare il suo gioco in Francia, investendo in film e serie. Si spera che in futuro avremo di più e film migliori su Prime Video.

