Recensione Grimcutty: un’offerta horror dolorosa da guardare, debole e fuori dal mondo

Un’offerta debole al genere horror che cerca di inviare un messaggio importante su ragazzi e social media, ma finisce per perdersi nella cartella spam.

La nostra recensione del film horror di Hulu Grimcutty non contiene spoiler.

Hulu‘S Grimcutty è un film horror scritto e diretto da John Ross (noto soprattutto per cortometraggi come Le cose sono davvero folli). Con un cast che comprende entrambi i nuovi arrivati ​​(Sara Wolfkind e Callan Farris) e veterani della TV (Usman alleato e Shannyn Sossamon), il film è incentrato su un’entità di tipo Slenderman creata dal potere della paranoia dei genitori di elicotteri.

Il film inizia con una madre che rinchiude suo figlio nella sua camera da letto, apparentemente per proteggerlo dal Grimcutty. Procede quindi alla ricerca di sfide su Internet e articoli sull’ansia basata su Internet mentre ascolta un podcast di spargimento di paura sui pericoli del mondo online. Suo figlio riesce a scappare dalla sua stanza, viene inseguito dalla creatura e poi pugnala sua madre dal nulla.

Passiamo quindi al nostro personaggio principale. I genitori iperprotettivi, Amir e Leah, hanno implementato “gite di famiglia senza telefono” dopo che la loro figlia adolescente, Asha, ha lasciato la squadra di atletica leggera per poter perseguire la vita affascinante di una creatrice di contenuti ASMR. Presto, tutti i genitori in città iniziano a parlare con i loro figli di una cosa chiamata “la sfida di Grimcutty”. Nessuno sembra sapere quale sia effettivamente la sfida, eppure i genitori sono convinti che la loro prole si stia autolesionando come parte della misteriosa mania online. Quindi, ovviamente, decidono che la soluzione più ragionevole è rimuovere tutti i dispositivi dai loro figli e metterli in una “scatola disintossicante”. In realtà, il Grimcutty è una vera minaccia per i bambini della città, ma non nel modo in cui pensano questi genitori.

Sebbene ci sia una premessa interessante per questo film horror, l’esecuzione è al di sotto della media. La recitazione è terribile. I genitori sono tutti unidimensionali e al di là dell’irrazionale. La trama ha più buchi di una forma di formaggio svizzero. È un film su genitori che non capiscono Internet, realizzato da persone che chiaramente non capiscono Internet. L’idea che tutti i genitori di una comunità rimuovessero del tutto i laptop dei loro figli adolescenti a causa di una versione del 2020 del panico satanico è oltre l’assurda. I laptop e l’accesso online sono essenziali per svolgere i compiti. È così da almeno un decennio.

Per quanto riguarda il mostro, Grimcutty sembra la popolare creatura creepypasta, Uomo snello, creato alla fine degli anni 2000 su un forum online. Ma, a differenza di The Slenderman, Grimcutty ha una faccia inquietante standard. E a causa di una cattiva CGI, l’apparizione è tutt’altro che spaventosa.

Come accennato in precedenza, il personaggio principale del film Asha è un creatore di contenuti ASMR. Nessuno del materiale promozionale per questo film mi ha preparato per la quantità di scene di tipo ASMR incluse in questo film. I primi 20 minuti e gli ultimi cinque sono stati quasi insopportabili da guardare, quindi sono stato costretto a disattivare l’audio. Ad alcune persone piacciono i video ASMR, sono popolari per un motivo, ma per altri è un’esperienza quasi dolorosa. Se fai parte del secondo gruppo, ti suggerisco di lasciar perdere questo. Includere un elemento di cultura di Internet in grado di innescare risposte così intense e contrastanti è stata una decisione a dir poco interessante. Se fosse uscito nelle sale, Grimcutty potrebbe essere diventato famoso per gli scioperi. E immagino che non sia una brutta cosa per un film dell’orrore.

Complessivamente, Grimcutty è un’offerta debole per il genere horror. Cerca di inviare un messaggio importante su bambini e social media, ma finisce nella cartella spam. L’uso di ASMR è stato doloroso, ma sono consapevole che molti lo adoreranno. Questo è sicuramente un modo creativo per dividere il tuo pubblico.

